Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Fonda za inovacije i Naučno-tehnološkog parka, organizovaće 29. marta u Podgorici događaj koji će okupiti ključne aktere od izuzetnog značaja za razvoj inovacija u Crnoj Gori.

Događaj pod nazivom Sinergija institucija za održivi razvoj inovacija u Crnoj Gori – Finale programa BoostMeUp vol. 3: Montenegro pitching competition, održaće se u hotelu Voco.

„Ovaj događaj predstavlja spoj nekoliko segmenata i ima za cilj sagledavanje šire slike inovacija u zemlji, identifikaciju potencijalnih oblasti za unapređenje, kao i podršku daljem razvoju inovativnih projekata i praksi“, saopšteno je iz Tehnopolisa.

Prvi segment posvećen je Sinergiji državnih institucija za održivi razvoj inovacija u Crnoj Gori. Tokom ovog dijela, biće prezentovan značaj sistemske saradnje institucija, kao i njihove konkretne aktivnosti, što će omogućiti bolje razumijevanje njihove uloge u stvaranju okruženja koje podržava inovacije i dugoročni napredak.

Drugi dio programa, Montenegro Pitching Competition, predstavlja finale predakceleracijskog programa BoostMeUp vol. 3.

„Devet najboljih timova, koji su dobili podršku kroz ovaj program, imaće priliku da predstave svoje inovativne ideje stručnom žiriju, investitorima i institucijama koje podržavaju dalji razvoj”, dodaje se u saopštenju.

Ovaj program je sufinansiran od strane Fonda za inovacije, a implementiraju ga Tehnopolis, Naučno-tehnološki park Crne Gore, Crnogorski Telekom, Univerzitet Crne Gore i Naučno-tehnološki park Beograd.

Događaj će biti prilika za povezivanje, učenje i inspiraciju svih učesnika u domenu inovacija i tehnološkog napretka Crne Gore.

