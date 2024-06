Sindikat Luke Bar podržava zaposlene u Montecargu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Sindikat Luke Bar, prema riječima njegovih predstavnika, pruža punu podršku zaposlenima u Montecargu.

“Sindikat Luke Bar pruža posebnu podršku Sindikalnoj organizaciji Montecargo i Sindikalnoj organizaciji zaposlenih u Montecargu, sa kojima ovaj Sindikat ima uspostavljenu saradnju godinama unazad”, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata Luke Bar su kazali da osuđuju pritiske na zaposlene od poslodavca Montecarga kako bi se iščlanili iz sindikata, samo zato što sindikati iskazuju opravdanu zabrinutost za budućnost firme.

Kako su podsjetili, pravo na sindikalno organizovanje je utvrđeno međunarodnom konvencijom Međunarodne organizacije rada, koju je Crna Gora ratifikovala.

Stoga je, kako navode, bilo koji pritisak u tom pravcu nedozvoljen.

“Ovaj Sindikat ne ulazi u stvarne razloge blokade puta i nezvanične informacije do kojih se došlo, a odnose se na različite interese kako u vezi budućnosti Montecarga i Luke Bar, tako i posla sa rudom boksita, ali očekuje da Vlada obezbijedi prohodnost puta i dugoročnost posla boksita i na taj način ne ugrozi poslovanje, prvenstveno Montecarga, a zatim i Luke Bar”, naveli su iz Sindikata.

Sindikat Luke Bar će, kako su najavili njegovi predstavnici, nastaviti da prati razvoj događaja u Montecargu i sledstveno tome preduzeti mjere kako bi podržao kolege u Montecargu, koji sa Lukom Bar čini jedan transportni lanac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS