Sindikat demantovao da je investitorima zabranio ulazak u Željezaru

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Sindikata nikšićke Željezare demantovali su tvrdnje da su investitorima zabranili ulazak u fabriku i saopštili da je doskorašnja izvršna direktorica, Nevenka Janković, od početka radila na tome da ih predstavi kako huligane i neradnike.

“Apsolutno demantujemo da su radnici ili sindikat zabranili bilo kome ulazak u fabriku, što je dokaz i jučerašnji ulazak investitora zajedno sa našim radnicima. Priča koja apsolutno ne pije vodu je da je to razlog ostavke Janković“, rekli su Vijestima iz Sindikata.

Oni su dodali da je tužno da Janković poslije svega ispada žrtva, a da svi znaju kako se ponašala prema radnicima.

„Svi znamo da nijeste uplaćivali poreze i doprinose, a recite koliki je zbog toga dug fabrike i kako ste se ponašali prema visokoškolovanom kadru“, pitali su iz Sindikata.

Oni su postavili i pitanje zbog čega je Janković predložila prvog saradnika predsjednika sindikalne organizacije za novog izvršnog direktora, ako je Sindikat toliko loš.

“Vi ste i na samom kraju izmanipulisali javnost, kao što ste radili sve vrijeme od dolaska na funkciju, da nas predstavite kao huligane i neradnike, ali to je vas obraz. Mi smo sve zajedno sa našim inženjerima radili i smišljali kako i šta, jer vi niijeste znali da nas uposlite, ali to smo radili zbog nas i naših radnih mjesta, a ne zbog vas. I na samom kraju srećan vam put i sve najbolje u životu i da ste što dalje od Željezare”, poručili su iz Sindikata.

Janković je u obrazloženju ostavke predložila Odboru direktora EPCG Željezare da za vršioca dužnosti imenuje Miloša Nikolića, koji je trenutno raspoređen na radno mjesto šefa Službe za saobraćaj, održavanje prostora, objekata i zelenila. On je to odbio.

Ona je u zahtjevu za razrješenje navela da se prihvatila teškog i odgovornog posla s namjerom da svoje potencijale stavi u funkciju ozdravljenja fabrike i pokretanja poslovnih aktivnosti, ali da su je već prvog radnog dana sačekali dopisi Sindikata koji su odisali intencijom da se ona predstavi protivnikom zaposlenih.

Oglasili su se i inženjeri i visokoškolski stručni (VSS) kadar Željezare koji tvrde da niko od članova izvršnog odbora Sindikata i radnika, kao ni inženjeri i VSS kadar, nije zabranio ulazak potencijalnim investitorima, odnosno da su tvrdnje Janković neistinite.

“Imali ste potvrdu svih nas da u bilo kom momentu mogu ući u krug fabrike, što su u srijedu i učinili zajedno sa nama. Zašto nijeste na naš zahtjev više puta prethodne sedmice održali sastanak i informisali nas o dolasku gospodina Šamiza i objasnili nam status svih nas? Dolaskom na mjesto izvršnog direktora Željezare nijeste se udostojili da se pozdravite i obratite svojim kolegama sa kojima ste sarađivali dugi niz godina“, navodi se u saopštenj.

Oni su dodali da Janković za sedam mjeseci nije održala nijedan kolegijum ili sastanak sa inženjerima, već se čitavo vrijeme krila iza radnih tijela i Odbora direktora.

