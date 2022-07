Sezona na sjeveru može donijeti rekordan broj stranih turista

Berane, (MINA-BUSINESS) – Ovogodišnja ljetnja turistička sezona na sjeveroistoku Crne Gore i planinskim turističkim destinacijama u tom dijelu mogla bi, ukoliko se nastave postojeći trendovi, biti rekordna po broju stranih turista, ocijenili su turistički poslenici nekoliko gradova tog regiona.

Direktor Turističke organizacije (TO) Berane, Ivan Radević, kazao je da su turistički kapaciteti na planinama već dobrim dijelom puni stranaca, posebno Poljaka, Francuza, Njemaca, Bugara i Izraelaca.

“To su ljudi koje ćete rijetko vidjeti u gradu. Njih to ne zanima, oni nijesu ovdje zbog betona, već zbog takozvanog aktivnog odmora i netaknute prirode. Zato su i puni kapaciteti eko katuna i svih seoskih domaćinstava registrovanih za bavljenje turizmom na području beranske opštine. Mislim da je tako i u regionu”, rekao je Radević za portal RTCG.

Prema njegovim riječima, priliv turista prati i ponuda, pa je tako u naglom porastu broj turističkih seoskih domaćinstava, ekoloških katuna i planinskih ugostiteljskih objekata.

“Mi smo im kao turistička organizacija maksimalno na usluzi organizovanjem raznih manifestacija”, dodao je Radević.

Zadovoljna početkom i dosadašnjim tokom ljetnje sezone je i njegova koleginica na čelu plavske TO, Samira Canović, koja je navela da Plav sa svojom atraktivnom okolinom privlači sve više stranih turista.

“Nijesmo očekivali takvu posjećenost. Valjda su ljudi poslije dvije godine koje je obilježila korona i zatvorenost željni netaknute prirode i planinskog vazduha. Po prvi put ove godine uočljivo je mijenjanje strukture gostiju, i vidljivo je da to više nijesu samo planinari. Sve je atraktivniji takozvani ribolovački turizam, na svakom koraku su bajkeristi. Sve u svemu, svuda je vidljivo prisustvo turista”, saopštila je Canović.

Ona je kazala da među strancima preovlađuju Holanđani, Englezi i Francuzi.

“Imamo tu planinarsku stazu koja je atratkivna, a to su Vrhovi Balkana. Ona obuhvata tri države, Crnu Goru, Albaniju i Kosovo, i duga je 192 kilometra. Dosta je njih koji posjećuju Hridsko jezero, tako da su turistička domaćinstva i eko naselja na putu do tog jezera puna“, rekla je Canović.

Kada je riječ o domaćim turistima, ona je navela da se nagli porast u Plavu dogodio nakon otvaranja graničnog prelaza Cijevna Zatrijebačka i zvaničnog otvaranja puta kroz Albaniju, krajem prošlog ljeta, koji je tu opštinu približio Podgorici na svega 70 kilometara.

“Već prošle godine su se osjetili rezultati i benefiti tog puta, a ove prisustvo automobila iz Podgorice i južnih, primorskih gradova uočljivo svakog dana, posebno vikendom. Mnogo je više domaćih turista iz južnih i centralnih djelova Crne Gore koji žele da upoznaju ovaj kraj i sve ljepote Plavskog jezera i Nacionalnog parka Prokletije“, kazala je Canović.

Njen kolega iz Gusinja, Irfan Radončić, saopštio je da ih je, zbog nepovoljnih globalnih geopolitičkih prilika, prije svega rata u Ukrajini, iznenadio dobar početak sezone.

“Mislim da smo sada uhvatili korak i da možemo reći da će ova sezona, ako se ovakvi trendovi nastave, prevazići, onu iz 2019. godine. Ovdje je najviše turista iz zapadne Evrope i Izraela“, naveo je Radončić.

I on smatra da su domaći turisti svakodnevno prisutni u tom dijelu Crne Gore otkako je otvoren put kroz Albaniju.

Zadovoljstvo dosadašnjim tokom turističke sezone ne krije ni direktor TO Andrijevica Branko Đukić, koji ukazuje na problem neprijavljivanja i neevidentiranja turista.

“To je generalno problem u svim gradovima na sjeveru. Mi zbog toga ne možemo imati preciznu sliku, ali po onome što možemo vidjeti na Komovima i drugim turističkim lokacijama, sezona je više nego dobra. Zbog neprijavljivanja i neplaćanja turističke takse neće turističke organizacije imati finasnijsku korist, ali ako je dobro lokalnom stanovništvu i ugostiteljskim radnicima, i mi kao turistički poslenici bićemo zadovoljni“, kazao je Đukić.

On je apelovao da država hitno uradi nešto po pitanju sanacije regionalnog puta prema Mateševu i Kolašinu, preko Trešnjevika, a očekuje i značajniji broj gostiju u avgustu, za kada su planirane neke međunarodne manifestacije, kao što je paraglajding miting.

“Očekujemo da ta manifestacija, koja će trajati četiri dana, okupi veliki broj paraglajderista. Za razliku od nekih drugih poznatih turističkih mjesta, mi imamo veliki broj uzletišta, kako se to obično kaže, za svaki vjetar. Potrebna nam je veća pomoć resornog ministarstva, pa da sezonu iznesemo do kraja dobro, kako je i počela”, saopštio je Đukić.

I u lokalnim turističkim organizacijam u Petnjici i Rožajama optimistični su po pitanju uspjeha ljetnje turističke sezone. U tom opštinama je evidentno manji broj takozvanih turističkih domaćinstava, što je, inače, već postao trend u drugim opštinama sjeveroistoka države. Prisustvo turista i u tim gradovima, kako kažu turistički radnici, vidljivo je “golim okom“.

