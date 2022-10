Sertifikati o povoljnom poslovnom okruženju za četiri crnogorske opštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica, Tivat, Danilovgrad i Žabljak dobili su regionalni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE).

Kako prenosi Mediabiro, priznanja, koja su im uručena na trodnevnoj regionalnoj konferenciji „Core Days 2022“-Partnerstvo za konkurentniji region u Dubrovniku, potrvđuju da se građanima i privredi pružaju usluge po najvišim međunarodnim standardima.

Sertifikate dodijeljuje Regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi, koja okuplja više od 20 partnerskih organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Menadžer Glavnog grada Podgorica Marjan Junčaj kazao je da je bilo zahtjevno ispuniti tražene kriterijume.

„Ovaj sertifikat kategoriše gradove da li su prijateljski nastrojeni za investicije i za određene projekte. Uspjeli smo da ispunimo sve kriterijume i Podgorica je pokazala da je u prethodnom periodu dovodila renomirane investitore“, rekao je Junčaj.

Kako je saopšteno, sa konferencije u Dubrovniku ponovo je poslata poruka da je nužno potrebna ekonomska saradnja između država na Balkanu, ali je posebno istaknut problem nedostatka kvalifikovane radne snage.

Direktor kompanije Amplitudo Nenad Novović rekao je da im nedostaje talentovanih ljudi u svim oblastima, naročito u IT sektoru.

“Oformili smo akademiju koja opslužuje od 300 do 400 ljudi godišnje i to radimo da bismo povećali broj talentovanih ljudi na tržištu, jer će njihovim porastom porasti i mogućnost naše firme da se osloni na najtalentovanije od njih”, kazao je Novović.

Na skupu se govorilo i o poreskoj politici, odnosno reformama koje se odnose na tržište rada.

Šefica Sekretarijata savjeta za konkurentnost Marija Šuković podsjetila je da je došlo do povećanja minimalne zarade ali i ukidanja obaveznog plaćenja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

“Rezultat je da je umanjeno opterećenje na rad sa 39 na 20,4 odsto. Cilj reforme, kako je predstavljeno, je da se pomogne zaposlenima posebno onima koji primaju minimalnu zaradu, a sa druge strane da se uvaži obrazloženje privatnog sektora da su nam porezi na rad bili ogromni”, kazala je Šuković.

Ovogodišnju konferenciju organizovao je Regionalni tehnički sekretarijat u saradnji sa partnerima iz BFC SEE mreže i uz podršku Njemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ.

Koorganizator konferencije je Privredna komora Crne Gore,koja je koordinirala procesom sertifikacije opština u Crnoj Gori.

