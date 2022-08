SDT vještači novu dokumentaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) naredilo je da se pregleda i vještači poslovna dokumentacija koja je krajem jula kamionom stigla iz predstavništva Plantaža iz Beograda, saznaju Vijesti.

Nakon toga biće poznato da li će se i na koga proširiti krivična istraga zbog eventualnih malverzacija u toj državnoj kompaniji.

To je podgoričkom listu saopšteno iz izvora bliskog istrazi, nakon što je uhapšena bivša izvršna direktora te kompanije Verica Maraš.

Ona je lišena slobode zbog sumnje da je učestvovala u malverzacijama kojima je ta državna kompanija oštećena za preko pet miliona EUR, tvrde zvanično iz Uprave policije.

To je učinjeno u sklopu predmeta Briketi.

Prema saznanjima Vijesti, tužioci utvrđuju i eventualnu odgovornost Maraš i njenih kolega u navodno nezakonitim poslovima prodaje svježeg lozovog destilata (100%) Rubinu Kruševac za 2,4 EUR po litru, što je “višestruko ispod realne cijene”.

Upućeni, međutim, tvrde da je riječ “o rudniku bezakonja” i da će buduće istrage dokazati brojne, višemilionske malverzacije bivše uprave.

Više izvora Vijesti tvrdi da je, na početku istrage o slučaju Briketi, tužilaštvo dva dana iznosilo i kopiralo dokumentaciju koja može dokazati krivična djela, a da su objedinili istragu o ostalim krivičnim prijavama.

”Između ostalog, kamion dokumentacije tužilaštvo je preuzelo i iz poslovnice Plantaža u Beogradu. Na zahtjev SDT-a, kamion sa spisima krenuo je iz glavnog grada Srbije, pa se na granici pojavio problem – kako ocariniti tu robu ‘uvezenu’ iz druge države”, rekao je sagovornik Vijesti.

U istrazi, koja je proširena i na Maraš, pripadnici policije 11. jula uhapsili su Veselina Vukotića, Boža Mihailovića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića i Anicu Hajduković, koje sumnjiče za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju.

Maraš će danas biti privedena na saslušanje u SDT-u.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS