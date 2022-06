SD: Pokazali smo da držimo fokus na životnim temama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate su, predlaganjem dva zakona koje je Skupština usvojila, kojima porez na dodatu vrijednost (PDV) iznosi nula odsto a domaće proizvođače oslobađa obaveze plaćanja akcize na plastiku koja se koristi za ambalažu hrane i pića, pokazale da drže fokus na životnim temama.

To su poručile Socijaldemokrate (SD) dodajući da se, s druge strane, Vlada prvenstveno bavi temama koje su joj nametnute sa strane – Otvorenim Balkanom, Temeljnim ugovorom i popisom.

“Borimo se na više frontova – od vraćanja fokusa na životne teme, preko insistiranja na izvođenju na čistac svih nepočinstava prethodne Vlade, insistiranja na očuvanju državnih interesa do posljednjeg atoma snage. A imaćemo snage da sve navedeno dovedemo do kraja”, saopšteno je iz SD-a.

Oni su kazali da je Skupština nedavno, na predlog SD-a, usvojila zakon koji je omogućio smanjenje akciza na gorivo za 50 odsto.

Skupština je, kako su dodali usvojila nedavno i Zakon o ograničavanju cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, koji su u toj partiji amandmanskim djelovanjem konkretizovali i učinili primjenljivim na prehrambene artikle, sredstva za ogrijev, dječju hranu i opremu, sredstva za lični higijenu i kućnu hemiju.

