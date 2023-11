SD neće odustati od namjere da sazna sve o kupovini broda AF Franceska

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate (SD) će resornom ministarstvu 44. Vlade uputiti zahtjev o detaljima planirane kupovine putničkog broda AF Franceska, kako bi javnost imala vjerodostojne informacije o poslovanju u Barskoj plovidbi.

Poslanik Socijaldemokrata i predsjednik SO Bar, Branislav Nenezić, kazao je da neće odustati od namjere da do kraja saznaju sve pojedinosti u vezi sa planiranom kupovinom putničkog broda AF Franceska.

„Želimo da istaknemo da nijesmo dobili odgovor u zakonskom roku o pojedinim detaljima ovog spornog posla od Ministarstva kapitalnih investicija. MKI je zahtjev primilo 23. oktobra da nam u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostavi Odluku o kupovini putničkog broda, što oni do sada nijesu učinili. Odbor direktora Barske plovidbe obavjestio je Skupštinu akcionara na sjednici održanoj 27. juna da su donijeli pomenutu Odluku“, naveo je Nenezić u saopštenju.

Na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Barske plovidbe, koja je održana 27. juna, većinom glasova je usvojena Odluka o odobrenju kupovine putničkog broda AF Francesca. Za odluku je glasalo 70,34 odsto od broja prisutnih akcionara, a protiv 29,4 odsto od broja prisutnih akcionara.

„Skupština akcionara je usvajanjem Odluke o odobrenju kupovine putničkog broda otvorila prostor manjinskim akcionarima koji nijesu bili saglasni sa danas već spornom odlukom da iskoriste zakonsko pravo, i u roku od 30 dana od održavanja Skupštine podnesu zahtjeve za otkup akcija“, rekao je Nenezić.

On je kazao da se i tada kao i sada postavlja pitanje u čijem interesu je Skupština akcionara Barske plovidbe donijela Odluku kojom je omogućila da se sa računa isplaćuje milionski novčani iznos što bi moglo, između ostalog, dovesti do toga da državna kompanija ostane bez novca za isplatu naredne rate kredita za teretne brodove Bar i Budva, i pasti na teret poreskih obveznika Crne Gore.

„Da li se ovakvom odlukom “ide na ruku” nekim manjinskim akcionarima i omogućava otkup akcija novcem građana Crne Gore“, pitao je Nenezić.

Za sada, kako je naveo, sve ukazuje na činjenicu da je najava kupovine „modernog broda“ starog pola vijeka za cijenu nekoliko puta veću od realne, bila samo varka iza koje se krije niz poteza koji bi vodili ka tome da se državnim novcem otkupe akcije i ostvari profit za pojedince.

„Nakon što Ministarstvo kapitalnih investicija 43.Vlade nije postupilo prema zakonu, i potvrdilo praksu kršenja Zakona što je bio manir Vlade Dritana Abazovića, ostaćemo istrajni i resornom ministarstvu 44. Vlade uputiti isti zahtjev kako bi javnost Crne Gore imala potpune i vjerodostojne informacije o poslovanju u državnom preduzeću Barska plovidba, sa krajnjom željom da Bar i Crna Gora ponovo dobiju trajektnu liniju prema Italiji”, zaključio je Nenezić.

