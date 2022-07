SD čestitao Jokoviću jer je dogovorio ograničenje cijene peleta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate (SD) su čestitale potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede, Vladimiru Jokoviću, što je podržao njihov predlog i dogovorio sa proizvođačima peleta ograničenje cijene tog enerenta.

Funkcioner SD-a, Ismar Ćorović, kazao je da je, istini za volju, ta granica prilično visoka i sugerisao da se razmotri mogućnost njenog dodatnog sniženja.

“Ali i to je bolje od haosa koji nas je mogao zadesiti da je Joković radio po sopstvenom nahođenju”, naveo je Ćorović u saopštenju.

On je podsjetio da je Joković dogovorio sa proizvođačima peleta ograničenje cijene tog energenta.

Ćorović je dodao da je zahvaljujući amandmanu SD-a na Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, još prije dva i po mjeseca omogućeno ograničenje cijena sredstava za ogrijev, odnosno drva i peleta.

“U svakom slučaju, Jokoviću nudimo stručnu pomoć SD-a u svakom trenutku, s obzirom da mu je očigledno potrebna. Ne zato što nam je stalo do rezultata koje ostvaruje kao ministar, već zato što nam je žao građana koji bi zavisili samo od onoga što on sam smisli”, kazao je Ćorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS