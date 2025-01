Šćuric: Neophodan zimski red letjenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uvođenje zimskog reda letjenja, odnosno PSO-a, prvenstveno prema Cirihu, Frankfurtu, Amsterdamu, Patizu i Rimu, ključno je za bolju aviopovezanost Crne Gore tokom zime, ocijenio je vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric.

“Bez toga nema budućnosti vaduhoplovstva zimi. Bez toga će povezanost pasti na simboličan broj letova Air Serbie, Austriana i Turkisha, a to je tragedija za Crnu Goru”, rekao je Šćuric za Radio Crne Gore.

On je podsjetio da je 2020. godine bio u timu koji je radio PSO za Crnu Goru na zahtjev Nacionalne turističke organizacije (NTO), koja je, kako je kazao, kasnije odustala od tog rješenja, prenosi Portal RTCG.

“On u Crnoj Gori postoji, gotov je i može se, maltene, implementirati odmah. Čuo sam da će se možda raditi novi, ali ne znam ni kada, ni ko će ga raditi. To nije pretjerano veliki posao, od mjesec ili dva za dva, tri radnika Ministarstva koji treba da sprovedu načela koja traži EU. Nije ga teško napraviti. Ima ga u zemljama regiona i može se prepisati doslovce. Ako se uključi sve, može se sprovesti do sljedeće zime, tako da ima dovoljno vremena za to”, kazao je Šćuric.

On je dodao da je činjenica da Crna Gora tokom ljeta ima dobru avio povezanost, čak i znatno bolju u odnosu na veličinu, ali da je zimi situacija suprotna. Nepovoljno je, prema njegovim rječima, i što se Ryanair povukao sa crnogorskog tržišta tokom zime.

“No i pored toga, Aerodromi Crne Gore (ACG) su uspjeli da evidentiraju više putnika nego prethodne zime. Primjera radi, zvanični podaci su da je u decembru u Podgorici bilo hiljadu putnika više. U Tivtu takođe. Tako da sve čestitke ACG, koji su uspjeli da anuliraju jedan tako veliki minus nakon odlaska Ryanair”, rekao je Šćuric.

Podaci pokazuju i da građani Crne Gore moraju putovati do Tirane kako bi odletjeli ka evropskim destinacijama, jer primjera radi Ryanair iz Albanije leti ka 26 gradova, a Wizz Air u više od 50.

On je podsjetio da je Crna Gora mala država, koja i pored turizma kao strateške grane, ima mali potencijal za razvoj avio saobraćaja. Drugi hendikep je što je okružena velikim gigantima, odnodno aerodromom u Tirani koji je opslužio sedam miliona putnika, u Dubrovnik tri miliona i Prištini milion. Sva tri aerodroma imaju veliki broj linija, destinacija, odnosno niskobudžetnih kompanija.

“Sva ta tri aerodroma oduzimaju putnike Crnoj Gori, a pojedini djelovi Crne Gore putuju preko tih aerodroma”, naveo je Šćuric.

