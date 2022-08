Šćepanović sjutra u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović boraviće sjutra u radnoj posjeti Bijelom Polju tokom koje će se sastati sa predsjednikom Opštine, Petrom Smolovićem i predstavnicima nevladine organizacije (NVO) MMNE.

Šćepanović će se obratiti zainteresovanima koji će prisustvovati sjutrašnjem Info danu u vezi sa podrškom ranoj fazi razvoja start up-ova u ukupnom iznosu od 200 hiljada EUR, a koji će se održati u prostorijama EU kutka u Bijelom Polju, sa početkom u deset sati.

Ministarstvo i NVO MMNE su organizatori ovog info dana koji je otvoren za sva zainteresovana preduzeća i pojedince koji obavljaju inovacionu djelatnost ili imaju namjeru da se bave inovacijama, kao i za predstavnike lokalnih samouprava.

Tokom info dana biće, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, predstavljeni uslovi za prijavljivanje, kriterijumi i proces evaluacije projekata, te način dodjele sredstava.

Predstavnici Ministarstva upoznaće sve prisutne i sa drugim aktuelnim inovativnim programima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS