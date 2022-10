Šćepanović: Jaja će poskupiti oko 15 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se, u zavisnosti od kvaliteta jaja, očekuje poskupljenje od oko 15 odsto, saopštio je predstavnik Farme živine u Martinićima, Ivan Šćepanović.

On je za Jutarnji program TVCG kazao da će najprodavanija S klasa jaja koštati malo ispod 23 centa.

“Poskupljenje se mora dogoditi brzo, ovakva situacija je neodrživa, mjesecima bilježimo gubitke i mora doći do te minimalne korekcije cijena. Plan je da se te cijene do kraja godine ne mijenjaju, da će biti stabilne”, rekao je Šćepanović, prenosi portal RTCG.

Proizvođači su u toku prethodne sedmice razgovorali sa predstavnicima resornog ministarstva, ministrom Vladimirom Jokovićem i njegovim saradnicma.

Šćepanović je dodao da su im predstavnici Udruženja živinara predstavili u kakvoj se situaciji nalazi proizvodnja.

On je istakao da koncentrovana hrana, koju koriste za prehranu živine, nikada nije imala ovako visoku cijenu – sa 120 EUR skočila je na preko 300.

A na cijenu primarnog proizvoda, kako je objasnio Šćepanović, utiče i poskupljenje papirne ambalaže, čija je trenutna nabavna cijena preko pet puta skuplja u odnosu na prethode mjesece.

Šćepanović je podsjetio da se čak 90 odsto crnogorskog tržišta podmiruje iz sopstvene proizvodnje jaja.

