Savjet CBCG usvojio Makroekonomski izvještaj za prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je danas Makroekonomski izvještaj vrhovne monetarne institucije za prošlu godinu, u kojem se navodi da je crnogorska ekonomija zabilježila rast od šest odsto.

U izvještaju se navodi da je crnogorska ekonomija u prošloj godini, prema preliminarnim procjenama Monstata, zabilježila rast od šest odsto, čemu je najviše doprinijelo povećanje privatne potrošnje.

“Rast je ostvaren i u sektorima industrijske proizvodnje, šumarstva, trgovine i većine vidova saobraćaja, dok je pad ekonomske aktivnosti zabilježen u sektoru građevinarstva”, navodi se u saopštenju nakon sjednice Savjeta, kojom je predsjedavala guvernerka CBCG, Irena Radović.

U izvještaju se navodi da je inflacija u prošloj godini značajno smanjena i da je, nakon dvocifrenih stopa rasta, u decembru prethodne godine iznosila 4,3 odsto, dok je prosječna godišnja inflacija (period januar-decembar) za prošlu godinu iznosila 8,6 odsto.

“Trend rasta crnogorske ekonomije je nastavljen i u prvom kvartalu kada je, prema preliminarnim podacima Monstata, ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 4,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, konstatovano je u Makroekonomskom izvještaju CBCG za prvi kvartal, koji je takođe bio na dnevnom redu današnje sjednice Savjeta CBCG.

U izvještaju o kretanju cijena za prvi kvartal, koji je usvojio Savjet CBCG, navedeno je da su potrošačke cijene u Crnoj Gori u prva tri mjeseca, u odnosu na isti prošlogodišnji period, u prosjeku bile više 4,7 odsto.

Prema podacima Monstata, potrošačke cijene su u martu u odnosu na decembar prošle godine, zabilježile rast u prosjeku od 1,5 odsto, čemu je najviše doprinio rast cijena u kategorijama hrana i bezalkoholna pića, prevoz, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva i komunikacije.

“U skladu sa obavezom koja je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Savjet je donio Odluku o Centralnom registru transakcionih računa i depozita i sefova, kojom se, na objedinjen način, uređuje sadržina registara transakcionih računa, depozita i sefova, kao i podaci koji se dostavljaju za potrebe tih registara”, navodi se u saopštenju.

Radeći na kontinuiranom unapređivanju regulatornog okvira i njegovom usklađivanju sa relevantnom regulativom EU, Savjet je donio izmjenu i dopunu Odluke o obezbjeđivanju pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničkim i sigurnim otvorenim standardima komunikacije.

“Na ovaj način se osigurava da standardi pouzdane provjere autentičnosti klijenata koje će primjenjivati pružaoci platnih usluga u Crnoj Gori budu na istom nivou kao u EU”, precizirali su iz CBCG.

U cilju usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o CBCG i preciznijeg uređivanja ovog pitanja, Savjet je donio Odluku o provjeri podobnosti i autentičnosti novčanica i kovanog novca.

Savjet je danas donio i Odluku o statističkim podacima i informacijama koje investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima i društva za osiguranje dostavljaju CBCG, u cilju inoviranja kompilacije monetarne i finansijske statistike, kako bi se obezbijedili cjeloviti podaci statistike finansijskih računa kao sastavnog dijela nacionalnih računa, čime se ispunjava jedno od dva završna mjerila poglavlja 18 – Statistika.

Na današnjoj sjednici Savjet je razmatrao i usvojio izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za maj i jun, Kvartalni izvještaj o poslovanju pružalaca finansijskih usluga u Crnoj Gori, izmjeni Odluke o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod CBCG, Smjernice za uspostavljanje okvira za izbor nezavisnog spoljnog revizora finansijskih izvještaja CBCG, kao i druge materijale iz domena svoje nadležnosti.

