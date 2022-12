Saveljić: Impozantni rezultati Vlade za sedam mjeseci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, za samo sedam mjeseci od izbora nove 43. Vlade, bez obzira na nepovoljne globalne ekonomske izglede i visoku neizvjesnost, ostvarila impozantne rezultate na mnogim poljima, saopštila je članica Glavnog odbora Građanskog pokreta URA, Valerija Saveljić.

Ona je, među najznačajnijim, izdvojila one koji direktno utiču na životni standard stanovništva.

“U oktobru ove godine u Crnoj Gori bilo je 223,03 hiljade zaposlenih, što je oko 38 hiljada više nego u istom prošlogodišnjem periodu, pri čemu je prosječna zarada porasla sa 534 EUR na 720 EUR“, navela je Saveljić u saopštenju.

Kako je podsjetila, zaposlenima u prosvjeti uvećava se koeficijent za zarade 15 odsto. Uvećanje zarada primjenjivaće se od 1. januara naredne godine.

„Zarade u javnom sektoru će, takođe, biti povećane u cilju zaštite realnog životnog standarda, u nivou stope inflacije. Donesena je odluka o umanjenju akciza na gorivo, prva takve vrste u Crnoj Gori, koja ima sedmomjesečni kontinuitet i koja je omogućila je da građani Crne Gore i privreda imaju najniže cijene u regionu“, navela je Saveljić.

Ona je saopštila da je zahvaljujući Vladi i Elektroprivredi (EPCG), Crna Gora jedna od rijetkih zemalja u Evropi, ali i svijetu, gdje se nije povećala cijena struje.

“Takođe, donesena je i odluka o ograničavanju rasta cijena osnovnih životnih namirnica i dogovoreno ograničenje cijene peleta na 269 EUR po toni. Crna Gora je od 1. novembra dobila i Alimentacioni fond, što je prvi korak države u pomaganju samohranim roditeljima“, smatra Saveljić.

Kako bi se obezbjedila ova sredstva za poboljšanje životnog standarda stanovništva, prema riječima Saveljić, neophodno je bilo povećati budžetske prihode, prilive stranih direktnih investicija, poboljšati privrednu aktivnost i povećati izvoz.

“U prvih deset mjeseci ove godine ostvarena je bruto naplata budžetskih prihoda u iznosu od 1,73 milijarde EUR, što je 158 miliona EUR ili deset odsto više u odnosu na isti period prošle godine, a 97 miliona ili šest odsto više u odnosu na 2019“, precizirala je Saveljić.

Ostvarena naplata je iznad plana prihoda u navedenom periodu 151 milion EUR ili deset odsto.

Ukupan priliv stranih direktnih investicija u prvih devet mjeseci ove godine iznosio je 847,8 miliona EUR, što je 41 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine, pri čemu je neto priliv 599 miliona EUR, što je 70 odsto više nego prošle godine.

„Ukupan izvoz robe za prvih deset mjeseci ove godine iznosio je 576,6 miliona EUR i 69,9 odsto je veći od prošlogodišnjeg izvoza u istom periodu. Poređenja radi, čitav izvoz za 2019. godinu iznosio je 415,5 miliona EUR, a najveći dio tog izvoza odnosi se na proizvodnju hrane. Takođe, pokrivenost uvoza izvozom je 19,6 odsto, što je najveća vrijednost u posljednjih devet godina“, navela je Saveljić.

Ona je saopštila i da su, prema podacima Centralne bank(CBCG)e, prihodi od turizma u periodu od januara do septembra iznosili 916 miliona EUR, što je 30 odsto više nego u uporednom periodu prošle godine.

“U Crnoj Gori je od početka godine do 11. novembra, 7,36 hiljada novih preduzeća. Na predlog Ministarstva poljoprivrede šumarstva I vodoprivrede, Vlada je usvojila IPARD III program Crne Gore za period od prošle do 2027. godine, zahvaljujući kome je poljoprivrednim proizvođačimana na raspolaganju 63 miliona EUR bespovratnih evropskih sredstava“, dodala je Saveljić.

Ona je istakla da je, kako bi se nastavili pozitivni ekonomski trendovi, Vlada predstavila Predlog zakona o budžetu za narednu godinu.

“Njegove ključne karakteristike su što je projektovan na 2,85 milijardi EUR. Postavljen je istorijski maksimum za transfere za socijalnu zaštitu – 785 miliona EUR. Dječiji dodaci, naknade za novorođenčad ostala prava iz oblasti socijalne zaštite dodatna su sredstva u iznosu od 45 miliona EUR. Budžet uključuje i povećanje penzija i zarada u javnoj upravi. Prvi put će bruto domaći proizvod (BDP) preći pet milijardi EUR“, poručila je Saveljić.

Crnogorska ekonomija će, kako je napomenula, prema najnovijim prognozama Evropske komisije (EK) ove godine ojačati sedam odsto.

“Sličnu stopu rasta od 6,9 odsto prognozira i Svjetska banka (SB), što je najviši očekivani rast u regionu“, zaključila je Saveljić.

