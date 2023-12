Saudijsko-ruska inicijativa podigla cijene nafte prema 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 76 USD nakon što su Saudijska Arabija i Rusija pozvale sve članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njihove saveznike da dodatno smanje snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša za 1,46 USD i iznosila je 75,51 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,33 USD višoj cijeni od 70,67 USD, prenosi SEEbiz.

U četvrtak cijene su na oba tržišta pale na najniži nivo od kraja juna, signalizirajući procjenu brojnih trgovaca da je tržište prekomjerno snabdjeveno. Na oba tržišta bareli s rokovima isporuke u januaru bili su jeftiniji od onih s dužim rokovima isporuke.

OPEC+ ima teškoće s podupiranjem cijena, kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) proizvode rekordne količine barela, a kineski uvoz nafte posustaje, što znači da je ponuda obilna, naveo je u bilješci Tamas Varga iz PVM-a, potkrepljujući taj zaključak nižim cijenama barela s kratkim rokom isporuke.

Rast cijena u petak Varga smatra “pukom korekcijom”.

Cijene su porasle nakon što su Saudijska Arabija i Rusija, dvije najveće svjetske izvoznice, pozvale su u četvrtak sve članice OPEC+ da se pridruže sporazumu o dodatnom smanjenju proizvodnje.

Prije sedam dana grupa je odlučila smanjiti snabdijevanje u prvom tromjesečju naredne godine za još 2,2 miliona barela dnevno. Kada se isključe bareli koje su Rusija i Saudijska Arabija već uklonile s tržišta biće smanjena za dodatnih 700 hiljada barela dnevno.

Viktor Katona iz Kplera izračunao je da će se ukupna proizvodnja OPEC+ od decembra do januara smanjiti samo za dodatnih 350 hiljada barela dnevno, nagađajući da neke članice možda neće poštovati obaveze zbog nejasnih kvota i zavisnosti od prihoda od ugljikovodika.

Nigerija u međuvremenu očekuje prvu pošiljku nafte od milion barela koju će prerađivati rafinerija u Dangoteu. Njen kapacitet prerade iznosi 650 hiljada barela dnevno i osiguraće toj OPEC-a status neto izvoznika goriva. Do sada Nigerija je potražnju za gorivom podmirivala iz uvoza.

OPEC je odvojeno izvijestio da je barel košarice nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 1,7 USD na 78,31 USD.

