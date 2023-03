Saradnju dvije zemlje usmjeriti ka razvoju ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju dobre bilateralne odnose, međutim važno je da fokus saradnje bude usmjeren ka razvoju ekonomije, odnosno povezivanju poslovnih zajednica dvije zemlje, ocijenio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

On se sastao danas sa novoimenovanim ambasadorom Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori, Zećirom Ramčilovićem, kojem je kazao da su dobri bilateralni i susjedski odnosi tradicionalno na visokom nivou i da dvije zemlje nemaju otvorenih pitanja.

“Međutim, važno je da fokus naše saradnje bude usmjeren ka razvoju ekonomije, to jest povezivanju poslovnih zajednica dvije zemlje“ naglasio je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz MKI, informisao gosta o veoma kompleksnom resoru na čijem je čelu, pa je tokom sastanka bilo riječi o razvojnim projektima Crne Gore u oblasti modernizacija postojeće i izgradnji nove saobraćajne infrastrukture u prvom redu izgradnji auto-puta Bar – Boljare.

Ramčilović je naveo da postoji prostor za razvoj ekonomske saradnje i povećanje prometa robe i usluga između dvije države i dodao da će poseban akcenat u svom mandatu dati upravo aktivnostima koje će omogućiti poslovnim zajednicama da se povežu i pronađu interes za dalju saradnju.

Sagovornici su se saglasili da društveno-politička situacija često diktira i dinamiku razvoja ekonomskih aktivnosti, ali da obje države imaju jasne prioritete u procesu evropskih integracija i u tom smislu nema dileme u kom pravcu će se dalje razvijati perspektive dvije zemlje.

Današnji susret bio je prilika da se razgovara i o mogućnosti ponovnog otvaranja avio-linije između Crne Gore i Sjeverne Makedonije, budući da postoji interesovanje sjevernomakedonskih građana da turistički posjete našu državu i da bi se u tom pravcu moglo dalje razgovarati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS