Saradnjom MKI i Luke Bar do unapređenja lučke infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nastavak intenzivne i produktivne saradnje Ministarstva kapitalnih investicija i Luke Bar će, kako su rekli njihovi predstavnici, doprinijeti otpočinjanju novih, uspješnih projekata, koji će dovesti do još značajnijeg unapređenja lučke infrastrukture.

Oni su ocijenili na sastanku da će to omogućiti savremenije i efikasnije procese pružanja lučkih usluga u Luci Bar.

Predstavnici MKI – državni sekretar Ismet Latić i generalna direktorica Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu Maja Mijušković boravili su u radnoj posjeti Luci Bar, gdje su sa predsjednikom Odbora direktora Darkom Pekićem i izvršnim direktorom Ilijom Pješčićem obišli lučko područje i razgovarali o temama koje su značajne za rad i dalji razvoj tog preduzeća u većinskom vlasništvu države.

Oni smatraju da je u narednom periodu neophodno raditi na realizaciji projekata koji podrazumijevaju ulaganja u lučku infrastrukturu, prvenstveno kada je riječ o obali Volujica, produžetku Gata V-putnički terminal, produbljenje akvatorijuma Luke Bar, kao i nastavak aktivnosti usmjeren na LNG terminal.

Takođe, sagovornici su obišli i područje na kojem je otpočelo uklanjanje potopljenog broda Adal rezanjem, koje je naloženo u postupku pred Ministarstvom kapitalnih investicija od PSC inspekcije, a koje je značajno dodatno jer će omogućiti nove investicije Luke Bar na ovom dijelu obale, koji do sada nije mogao biti korišćen.

Latić je istakao posvećenost ministra kapitalnih investicija, Ervina Ibrahimovića daljem razvoju Luke Bar kao preduzeća od strateškog značaja za Crnu Goru i njenu privredu, te u tom smislu rekao da će Luka Bar i u narednom periodu imati punu podršku resornog Ministarstva za sve aktivnosti koje doprinose daljem razvoju Luke.

