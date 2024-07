Saradnjom do veće finansijske pismenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za postizanje rezultata u oblasti finansijske pismenosti ključno je sinergijsko djelovanje, koje će osigurati razmjenu znanja i iskustava, uz racionalno korišćenje resursa svih strana, ocijenjeno je na sastanku u Centralnoj banci (CBCG).

Na poziv CBCG danas je održan sastanak predstavnika institucija potpisnica Memoranduma o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori od prošle do 2027. godine na kojem je bilo riječi o dosadašnjim aktivnostima na planu finansijskog opismenjavanja crnogorskih građana, kao i o planovima za naredni period.

“Finansijska edukacija podrazumijeva bliže upoznavanje sa finansijskim pojmovima i razvoj vještina sa ciljem boljeg upravljanja ličnim finansijama”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuto da CBCG, kao koordinator implementacije Programa, prepoznaje temu finansijske pismenosti kao izuzetno važnu za ekonomski razvoj i blagostanje građana Crne Gore.

“Konstatovano je i da, u okolnostima dinamičnog razvoja tehnologije, treba promovisati moderne kanale finansijske edukacije i osmišljavati interaktivne i podsticajne edukativne programe”, rekli su iz CBCG.

Takođe je ocijenjeno da aktivnosti finansijske edukacije, osim na djecu i mlade, treba usmjeriti i na druge kategorije stanovništva, poput preduzetnika i penzionera, s obzirom na sve raznovrsniju ponudu finansijskih proizvoda i usluga.

Sastanku su, uz predstavnike CBCG, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Agencije za nadzor osiguranja, Udruženja banaka Crne Gore, Fonda za inovacije, Privredne komore, Montenegroberze, Centra za finansije, Centralno klirinškog depozitarnog društva, Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica.

Takođe, na današnjem sastanku Memorandumu su pristupili Naučno tehnološki park, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i NVO Centar za omladinsku edukaciju, čime su dodatno osnaženi kapaciteti za efikasnu realizaciju Programa.

Memorandum, koga je, do sada, potpisala 21 institucija, služi kao platforma za povezivanje, razmjenu informacija i koordinaciju aktivnosti na unapređenju finansijske pismenosti.

Učesnici sastanka su iskazali spremnost da, u skladu sa svojim nadležnostima, nastave i intenziviraju aktivnosti na planu finansijske edukacije.

“Osim aktivnosti koje potpisnice Memoranduma samostalno sprovode, najavljena su i međuinstitucionalna parnerstva i novi projekti koji će unaprijediti finansijsku pismenost u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

