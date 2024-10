Saradnja u oblasti nadzora i primjeni novih tehnologija

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Bliska saradnja uprava za igre na sreću Crne Gore i Srbije će u narednom periodu donijeti obostranu korist u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti, a posebno u oblasti nadzora, kontrole priređivača igara na sreću i primjeni novih tehnologija.

Delegacija crnogorske Uprave za igre na sreću na čelu sa vršiocem dužnosti direktora, Spasojem Papićem, zajedno sa predstavnicima Ministarstva finansija, boravili su u dvodnevnoj posjeti Upravi za igre na sreću Srbije.

Tom prilikom, razmijenjena su mišljenja o aktuelnim temama u oblasti igara na sreću u Crnoj Gori i Srbiji.

„Sagovornici su sumirali postignute rezultate i mjere koje su preduzete na sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, prepoznavanju i prevenciji rizika, te je napravljena i uporedna analiza zakonskih propisa u ovoj oblasti, koji su na snazi u Crnoj Gori i Srbiji“, saopšteno je iz Uprave.

Tokom razgovora, poseban akcenat je stavljen na uvođenje novog informacionog sistema Uprave za igre na sreću Crne Gore.

Papić je posjetu ocijenio izuzetno uspješnom i poručio da će bliska saradnja dvije uprave u narednom periodu donijeti obostranu korist u vršenju poslova iz njihove nadležnosti, a posebno u oblasti nadzora, kontrole priređivača igara na sreću i primjeni novih tehnologija.

On je istakao da sastanak ima regionalni značaj i predstavlja važan korak ka unapređenju efikasnosti i kvaliteta rada u ovoj oblasti, uz poseban fokus na zaštitu igrača i osiguranje poštovanja propisa.

Direktor Uprave za igre na sreću Srbije, Zoran Gašić, izrazio je spremnost u pružanju podrške prilikom implementacije novog informacionog sistema kroz praktične savjete i iskustvo koje je stečeno od početka njegove primjene u Srbiji.

Gašić je objasnio da je uvođenje informacionog sistema donijelo pozitivne efekte i umnogome olakšalo rad Uprave za igre na sreću Srbije.

“Sastanak je zaključen dogovorom o nastavku dijaloga i planiranju konkretnih aktivnosti, koje će doprinijeti daljem razvoju saradnje između ove dvije uprave, kao i boljoj harmonizaciji normativnog i institucionalnog okvira na regionalnom nivou”, zaključuje se u saopštenju.

