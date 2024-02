Saradnja sa EBRD za snažan investicioni ciklus

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Efikasna i kvalitetna saradnja sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) od velike je važnosti za snažan investicioni ciklus, koji Vlada planira u narednom periodu, ocijenjeno je tokom sastanka premijera Milojka Spajića i predsjednice EBRD-a Odil Reno Baso.

Iz Vlade su kazali da je činjenica da su se Spajić i Reno Baso sastali drugi put u 14 dana potvrda uzajamne želje da se veliki infrastrukturni projekti pokrenu što prije.

Kako se navodi, poseban fokus tokom razgovora u Londonu, na marginama Investicionog samita o Zapadnom Balkanu, bio je na izgradnji putne infrastrukture.

„Crna Gora planira u narednih šest godina da izgradi devet dionica auto-puteva i brzih cesti, ali i da ulaže u razvoj željeznice, aerodroma i Luke Bar“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je naglašen veliki potencijal Crne Gore na polju zelene tranzicije, koja je jedan ključnih prioriteta EBRD-a.

Iz Vlade su rekli da je na sastanku bilo riječi o razvoju energetskih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, uz poseban fokus na veliki hidroenergetski potencijal Crne Gore, koji se može iskoristiti uz poštovanje svih ekoloških standarda.

„Zaključeno je da će partnerski odnos omogućiti Crnoj Gori da na efikasan i održiv način iskoristi sve potencijale“, navodi se u saopštenju.

