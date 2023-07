Šahmanović: Kapitalni projekti glavni zamajac razvoja Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kapitalni projekti su glavni zamajac razvoja Crne Gore, što se naročito odnosi na sjever države, kazao je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) Admir Šahmanović.

Iz MKI su rekli da je Šahmanović učestvovao na četvrtom Bjelopoljskom biznis forumu.

Navodi se da je fokus Foruma na održivom razvoju, posebno sjevera Crne Gore, kako bi se smanjila uvozna zavisnost i iseljavanje stanovništva, a samim tim dao doprinos cjelokupnom ekonomskom i društvenom razvoju Crne Gore.

“Kapitalni projekti su glavni zamajac razvoja Crne Gore, što se naročito odnosi na sjever države” poručio je Šahmanović na početku panela posvećenom kapitalnim projektima i njihovom uticaju na razvoj sjevera.

On je dodao da je završetak i puštanje u saobraćaj prioritetne dionice auto-puta pokazalo da je ta savremena saobraćajnica integrisala 20 odsto novog saobraćaja.

“Ulažemo značajne napore za realizaciju naredne dionice, zajedno sa institucijama Evropske unije (EU), radimo na obezbjeđivanju sredstava, kako za pripremu planske dokumentacije, tako i za samu izgradnju kada se za to stvore uslovi”, rekao je Šahmanović.

Kako je kazao Šahmanović, saradnja sa EU institucijama ukazuje na neophodnost regionalnog povezivanja.

On je naveo i da će aktivnosti u MKI i dalje biti usmjerene ka modernizaciji i izgradnji regionalnih i magistralnih puteva.

Šahamnović je, kako se dodaje, govorio i o inicijativama za izgradnju novih saobracajnica, koje će Crnu Goru povezati sa zemljama u okruženju i omogućiti brži protok ljudi i roba, kao što je putni pravac Plav – Dečani ili tunel Rožaje – Peć.

Šahmanović je kazao da je modernizacija postojećih vazdušnih luka i izgradnja avio-parka u Beranama jedan od razvojnih projekata koji mogu bitno uticati na dalji razvoj sjevernog regiona u svakom smislu i tom projektu, kako je dodao, treba posvetiti pažnju i raditi na stvaranju uslova za njegovu realizaciju.

“Budući razvoj treba podržati kroz kapitalne infrastrukturne projekte jer su javne investicije ključni generator ekonomskog rasta. Istovremeno, fokusirajmo se na strukturne reforme za povećanje efikasnosti, konkurentnosti i zapošljavanja”, rekao je Šahmanović.

On je naveo da je planirana izgradnja i rekonstrukcija 260 kilometara (km) regionalnih i magistralnih puteva, od čega 105 km u sjevernoj regiji.

“Poseban naglasak na nastavak auto-puta od Mateševa do granice sa Srbijom, poboljšavajući veze sjevera s centralnim dijelom države i Evropom”, dodao je Šahmanović.

