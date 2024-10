Šahmanović: Crna Gora pokazala da je spremna za velike projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je potpisivanjem Memorandum o ekonomskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) poslala jasnu poruku da je spremna za infrastrukturne projekte, kazao je ministar rudarstva, nafte i gasa Admir Šahmanović .

On je, kako je saopšteno iz Vlade, posjetu crnogorske delegacije Vašingtonu ocjenio jednom od najproduktivnijih i istakao da potpisivanje Memoranduma sa SAD “podiže crnogorsko-američku saradnju na viši nivo”.

“Biti dio delegacije koja je potpisala Memorandum o ekonomskoj saradnji sa SAD čini mi veliku čast, posebno što Memorandum podrazumijeva institucionalizaciju saradnje naše dvije države, čime smo poslali jaku i jasnu poruku da je Crna Gora spremna za infrastrukturne projekte i da želimo da se razvijamo u tom pravcu“, rekao je Šahamnović.

On je istakao otvorenost na koju je crnogorska delegacija naišla od visokih predstavnika Stejt Departmenta i njihovu iskazanu spremnost da u svakom trenutku i na svakom polju pruže podršku.

“Otvorili smo diskusiju o mnogim projektima iz oblasti rudarstva, nafte i gasa. Projektima koji bi nam otvorili globalno tržište i značajno povećali naš geopolitički uticaji daćemo i svojvrstan doprinos integraciji u Evropski uniju”, zaključio je Šahmanović.

