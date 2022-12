RUP od početka godine prihodovao preko 36 miliona EUR

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja (RUP) je u prethodnih 11 mjeseci isporučio 1,31 milion tona uglja Termoelektrani Pljevlja, što predstavlja 100 odsto realizacije ugovornih obaveza, čime je, od te prodaje, prihodovao 36,69 miliona EUR.

Iz RUP-a su objasnili da je u prethodnih 11 mjeseci, Termoelektrana proizvela električnu energiju u vrijednosti 365 miliona EUR, odnosno 1,29 hiljada gigavat sati (GWh).

“Dakle, deset puta više. Stoga, jasno je zaključiti da je upravo Rudnik uglja kompanija zahvaljujući kojoj se održava energetska stabilnost Crne Gore, amortizuju razorni efekti energetske krize i stvaraju preduslovi za izvozno orijentisanu politiku Elektroprivrede (EPCG), a samim tim i punjenje državne kase”, navodi se u saopštenju.

Iz Rudnika uglja su rekli da je, zahvaljujući profesionalizmu zaposlenih i umješnosti poslovodstva, kompanija, kao osnov i temelj proizvodnih rezultata TE Pljevlja, odnosno EPCG i ubjedljivo najznačajnija karika cijelokupnog energetskog sistema u Crnoj Gori, tokom cijele godine, uredno snabdijevao TE – najvećeg i najvažnijeg kupca, čime je, direktno i odlučujuće uticao na sprečavanje energetskog kolapsa i razornih efekata ekonomske krize koji bi se nužno generisali u slučaju nepovoljnih energetskih parametara.

“Rudnik uglja, kao državna kompanija, ima obavezu da isporuči svakodnevno četiri do pet hiljada tona uglja za potrebe rada TE, i to po cijeni ispod 30 EUR po toni. Riječ je o kalorijskoj vrijednosti uglja iznad devet hiljada kJ/kg. Svega deset do 16 odsto naše proizvodnje može da se plasira po tržišnim cijenama, sve ostalo je za državno preduzeće – EPCG”, objasnili su iz RUP-a.

Oni su dodali da je značaj te kompanije u elektroenergetskom lancu Crne Gore prepoznao i premijer Dritan Abazović, koji je, prilikom nedavne zvanične posjete, rekao da bi Crna Gora zapala u kolaps da nije bilo Rudnika uglja i TE prethodnih mjeseci.

“Slična zapažanja iznio je i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, takođe prilikom nedavne posjete Rudniku uglja. I jedan i drugi su, prepoznajući značaj naše kompanije, iznijeli čvrsta uvjerenja da bi, upravo Rudnik uglja, kao državna kompanija, morao da bude nosilac realizacije projekta otvaranja fabrike za proizvodnju cementa – strateške i kapitalne investicije, iznoseći, pritom, čvrsto obećanje da će, upravo naša kompanija, dobiti koncesije na tehnogeno ležište laporca Jagnjilo i na eksploataciju uglja i izgradnju cementare u Otilovićima”, navodi se u saopštenju.

Iz RUP-a su rekli da bi, imajući u vidu činjenicu da na teritoriji opštine Pljevlja postoje rezerve uglja u iznosu od oko 180 miliona tona, mogli zamisliti koliko bi prihodi EPCG i Crne Gore bili veći, da je na vrijeme izgrađen drugi blok TE u Pljevljima. O sprečavanju energetskog kolapsa, pogotovo, ne bi bilo ni riječi.

“Dakle, značaj Rudnika uglja umnogome prevazilazi povoljnosti koje naša kompanija dobija s druge strane. Ubijeđeni smo da bi, otvaranje drugog bloka TE i povećanje cijene uglja, omogućilo dalji poslovni i investicioni razvoj kompanije, od čega bi, kao što je to cjelokupna javnost imala priliku da se uvjeri, koristi imala šira društvena zajednica”, kazali su iz kompanije.

Primjera radi, Rudnik uglja je u oktobru ostvario rekordni rezultat na eksploataciji otkrivke u iznosu od 963,58 hiljada metara kubnih čvrte mase (m³čm), što je od osnivanja preduzeća maksimalna mjesečna količina proizvedene otkrivke, a što je direktno povezano sa realizovanim investicionim ciklusom u pogledu nabavke raznorodne rudarske mehanizacije.

Oni su ocijenili i da je otvaranje novih proizvodnih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti sasvim sigurno uticalo i na popravljanje demografske slike u Pljevljima, opštini koja se, godinama unazad, nalazi na ubjedljivo posljednjem mjestu kada je riječ i prirodnom priraštaju.

“I ovdje se vraćamo na zapažanje premijera Abazovića koji je rekao da se toliko toga državi Crnoj Gori daje iz Pljevalja, a tako malo se vraća, da je to prosto nevjerovatno”, zaključen je u saopštenju.

