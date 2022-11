Rudnik uglja oborio rekord na eksploataciji otkrivke

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja je, u prethodnom mjesecu, ostvario rekordni rezultat na eksploataciji otkrivke u iznosu od 963,58 hiljada metara kubnih čvrste mase (m³čm), što je od osnivanja preduzeća maksimalna mjesečna količina proizvedene otkrivke.

Iz kompanije su rekli da je ostvarena količina otkrivke u oktobru realizovana čak 63,3 odsto više od plana, a čak 85 odsto više u odnosu na oktobar prošle godine.

“Takav rezultat doprinio je da već na početku novembra imamo realizovan godišnji plan. Naime, biznis planom preduzeća za ovu godinu planirana je proizvodnja 6,94 miliona m³čm, a sa njenom realizacijom u prvih deset mjeseci ostvarena je ukupna količina od oko sedam miliona m³čm otkrivke. Za isti period, u odnosu na prethodnu godinu, imamo ostvarenje plana više od 27 odsto”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije je saopšteno da su rekordnom rezultatu na ekspoloataciji otkrivke, pored dobre organizacije, kako radne tako i tehnološke, doprinijeli i povoljni vremenski uslovi u oktobru, gdje niti jedna smjena od ukupno 93 nije bila bez učinka na otkrivci.

Izvršni direktor kompanije, Milan Lekić, saopštio je da su takvi rekordni rezultati na otkrivci pokazali i ispravnost odluke da se uđe u jedan široki investicioni ciklus kada je u pitanju rudarska mehanizacija.

“Iako tokom ove godine ispravnost mehanizacije nije bila na zadovoljavajućem nivou, posebno otkopno-utovarna, što je u prethodnim mjesecima značajno uticalo na ostvarenje planiranih količina otkrivke, maksimalnim i profesionalnim angažovanjem poslovodstva i zaposlenih prevaziđena je navedena problematika”, rekao je Lekić.

On je naveo da je u ekspolataciju uključen novi bager Komatsu PC 2000 -11, zapremine korpe 12 m³ i hidraulični beger Hitachi, model EX 1200 – 7 BH, u dubinskom režimu rada sa dubinskom kašikom, zapremine kašike sedam metara kubnih.

“Uz njih, uključen je i rekordni broj ključne novonabavljene rudarske mehanizacije i to četiri dampera Komatsu HD785-8, nosivosti 92,2 tone, dva dampera Belaz 7513D, nosivosti 136 tona, kao i buldožer gusjeničar sa riperom Komatsu D155AX -6, radne težine 39,97 tona i grejder sa potisnim blokom i riperom Caterpillar snage 110 kW, model 120”, precizirao je Lekić.

Prema njegovim riječima, kako se nabavka u ovoj godini znatno povećala, raspoloživost otkopno-utovarne, transportne i pomoćne mehanizacije je već dala rezultate, a nesumnjivo je da će uticati i na ostvarenje planskih zadataka u narednom periodu.

Lekić je rekao da je izuzetno ponosan što Rudnik uglja u ovim trenucima ispisuje istoriju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS