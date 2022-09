Rudnik poskupljenjem za domaćinstva pokušava da nadomjesti finansijsku dubiozu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Rudnika uglja Pljevlja velikim povećanjem cijene uglja za domaćinstva pokušava da nadomjesti finanijsku dubiozu koju su napravili potpisivanjem ugovora sa Elektroprivredom Srbije (EPS), saopštio je član predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP), Petar Odžić.

“Naime Rudnik uglja Pljevlja se obavezao da isporuči 300 hiljada tona, što je četvrtina ukupnog iskopa u prošloj godini, po cijeni od 28,8 EUR za tonu, i to u momentu kada je Svjetska banka najavila konstantan rast cijene uglja na tržisu zbog globalnih dešavanja sa energentima”, naveo je Odžić u saopštenju.

On je dodao da se to dešava u momentu kada je cijena tone uglja dostigla maksimume u poslednjoj deceniji, sa tendencijom daljeg rasta.

“U takvoj situaciji, umjesto da menadžent ostvari najbolju zaradu u istoriji, bojim se da će upasti u finansijsku dubiozu koja se pokušava bezuspješno nadomjestiti povećanjem cijene za domaćinstva”, rekao je Odžić.

On je kazao da se postavlja realno pitanje da li građani treba da plaćaju neodgovorno ponašanje menadžmenta Rudnika uglja, koji je EPS doveo u povlašćeni položaj.

“Takođe, u čijem interesu i po čijem nalogu radi menadžment Rudnika uglja Pljevlja? Ko će preuzeti odgovornost ako zbog štetnih ugovora i politički povlašćenih firmi budemo imali finansijskih problema u Rudniku”, pitao je Odžić.

