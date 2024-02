Rožaje imaju pogodnosti za razvoj zimskog turizma

Rožaje, (MINA-BUSINESS) – Opština Rožaje raspolaže posebnim pogodnostima za razvoj zimsko-planinskog turizma, s obzirom na visinu sniježnog pokrivača, koja je u petak na Hajli i Štedimu bila 1,2 metra, saopštio je predstavnik Bošnjačke stranke (BS), Dženis Nurković.

“Najatraktivniji prostori u opštini Rožaje su u zoni Štedima i Hajle, koji su i od međunarodnih eksperata ocijenjeni idealnim za razvoj zimskih sportova, jer je ski centar u izgradnji pozicioniran na nadmorskoj visini od 1.738 do 2.119 metara sa idealnim nagibom i sjevernom ekspozicijom budućih skijaških staza, sa obilnim sniježnim padavinama tokom cijele zimske sezone. Dodatna vrijednost tih terena je mogućnost razvoja turizma koji bi trajao 365 dana”, naveo je Nurković u saopštenju.

On je dodao da je analizirajući druge ski centre u Crnoj Gori i regionu uočio problem nedostatka sniježnih padavina, osim tamo gdje postoji sistem za vještačko osnježavanje.

“Taj sistem ne može uvijek i u potpunosti da zamijeni prirodni snijeg, zato što su visoke dnevne i noćne temperature koje su bile tokom ove zime sprječavale da sistem funkcioniše u punom kapacitetu. Ove skijaške godine, a time ni zimske turističke sezone, praktično nije ni bilo u Crnoj Gori, što predstavlja ozbiljan udarac preduzećima i pojedincima koji žive od skijaša, ali i za državni budžet“, rekao je Nurković.

On je dodao da to treba promijeniti i završiti započeti kapitalni projekat izgradnje ski centra Hajla-Štedim, koji je u interesu svih građana.

Nurković smatra da Vlada ne smije dozvoliti da se taj ski centar gradi kao „Skadar na Bojani“, već da ga treba završiti u roku koji optimalno dozvoljavaju projektne i tenderske procedure, te proces izvođenja građevinskih radova.

“Ove godine će se na Štedimu raditi samo ono što je započeto za vrijeme mandata bivšeg ministra Ervina Ibrahimovića, ali to još neće stvoriti uslove za puštanje u rad. Posao koji se ne završi do kraja ne samo da je beskoristan, već često i štetan. Zato novac koji je do sada uložen mora biti opravdan kod građana, a to će se uraditi jedino ako se ulože dodatna sredstva i u cjelini završi ski centar sa kompletnom skijaškom infrastrukturom”, zaključio je Nurković.

