Rovčanin: Postoji osnovanost da cijene struje ostanu iste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji osnovanost da cijene struje ostanu iste i naredne godine, saopštio je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Nikola Rovčanin i dodao da planskih restrikcija neće biti.

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore ponovio da do kraja godine neće biti poskupljenja struje, ističući kako nastavljaju s popustima.

Rovčanin je rekao da će Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) do kraja godine obaviti proračun, te da se odluka očekuje i prije decembra, prenosi portal RTCG.

“Imajući u vidu sve ove uvoze na dnevnom nivou, naplatu, imajući u vidu da smo mi prebrodili prvi i drugi udar energetske krize, i da smo došli na zelenu granu kada očekujemo profit, postoji osnovanost da se cijene zadrže”, naveo je Rovčanin.

On je saopštio da to što je država kupila akcije te kompanije nije direktna državna pomoć u cilju stabilizacije energetskog sektora. Kupovinu akcija EPCG od države ocjenjuje kao “nešto što je dobro za EPCG kroz uvećanje kapitala”.

“I jednostavno na jedan zakonski način koji se ne može tretirati kao državna pomoć, uvećava se kapital i povećavaju se novčani tokovi, što je veoma značajno u vremenu krize”, rekao je Rovčanin.

On smatra da je priča o gubicima politički i zlonamjerno tumačena u javnosti.

Rovčanin je podsjetio da se priča o gubicima kompanije plasirala u vrijeme loših hidroloških prilika kad je EPCG uvijek u svojoj istoriji uvozila slične količine struje, koje su zbog krize sada višestruko veće.

“Jedna poslovna godina u EPCG se mora posmatrati 12 mjeseci. U prvom i posljednjem kvartalu mi imamo viškove koje izvozimo i prodajemo i pokrivamo gubitke iz drugog i trećeg kvartala. To je uvijek tako bilo”, rekao je Rovčanin.

Prema njegovim riječima, ako hidrologija bude prosječna kao za protekle tri godine, imaće dovoljne izvozne količine da pokriju gubitke, ali i da ostvare veliki profit. Očekuje da nastave da bilježe rekorde.

On je podsjetio da je EPCG jedina kompanija, ne samo u regionu, već i u Evropi, koja za vrijeme energetske krize nije imala nikakvu pomoć od države, te da je teret krize nosila na svojim ležima.

Kad je riječ o hidrološkoj situaciji, kiša nije bila izdašna na području Nikšića, ali je dobro što je smanjena potrošnja u odnosu na ljetnju sezonu, pa je smanjena potreba za uvozom.

Komentarišući ispad u radu Termoelektrane Pljevlja, Rovčanin je rekao da je TE kičma energetskog sistema, a svaki njen ispad, pa makar i na dan, dosta košta.

On je kazao da bi eventualna kupovina imovine Željezare Nikšić trebalo da bude zasnovana na zakonu i određenim biznis planovima i analizama.

“Što se tiče opšte strategije za preuzimanje te imovine, ona je zasnovana na energetskom potencijalu Željezare Nikšić, naročito za priključenje i izgradnju solarne elektrane”, objasnio je Rovčanin.

