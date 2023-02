Rok za upis obradivih površina 30. april

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavjestilo je poljoprivredne proizvođače da je rok za upis obradivih površina u Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP) 30. april.

Iz Ministarstva su pozvali poljoprivredne proizvođače da do navedenog roka unesu sve poljoprivredne površine pod biljnim kulturama, kao i one površine koje će ove godine staviti u funkciju biljne proizvodnje.

“Ažuriranje i upis se vrši u regionalnim centrima Direkcije za savjetodavne poslove u Podgorici, Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Herceg Novom, Nikšiću”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su objasnili da će unešene površine biti osnov za isplatu direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji za ovu godinu, pa će mogućnost da ostvare pravo na podršku imati isključivo proizvođači koji su površine upisali i ažurirali do 30. aprila.

