Rodna ravnopravnost neophodan preduslov za inkluzivni ekonomski oporavak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rodna ravnopravnost je neophodan preduslov za održivi i inkluzivni ekonomski oporavak, ocijenjeno je na sastanku ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića i rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

Iz IRF-a je saopšteno da su razvojni prioriteti i smjernice za predstojeću godinu, zajednički projekti, Akciona agenda za ekonomsko osnaživanje žena, te unapređenje domaćeg zakonodavstva u cilju uravnoteženijeg učešća žena i muškaraca u odborima direktora u velikim preduzećima, bile teme zajedničkog sastanka Đurovića sa izvršnom direktoricom i predsjednikom Odbora direktora IRF-a, Irenom Radović i Velizarom Kaluđerovićem.

Radović i Kaluđerović su Đuroviću predstavili tekuće aktivnosti i planove podrške privredi za naredni period.

Razgovarano je i o konkretnim inicijativama za unapređenje finansijske inkluzije ženskih biznisa, te istaknute aktivnosti u cilju implementacije Agende za ekonomsko osnaživanje žena, usvojene na prvoj Nacionalnoj konferenciji održanoj ove godine.

Konferencija je održana u saradnji sa odborima za rodnu ravnoprvnost i ekonomiju, finansije i budžet Skupštine, kao i podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, te ambasada Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Radović je upoznala Đurovića sa tekstom predloženih izmjena Zakona o privrednim društvima, u cilju usklađivanja crnogorskog zakonodavnog okvira sa međunarodnim konvencijama i relevantnim evropskim direktivama, uključujući Direktivu EU 2022/2381 Evropskog parlamenta i Savjeta EU od 23. novembra ove godine, s akcentom na učešće žena i muškaraca u Odborima direktora i na rukovodećim pozicijama u velikim preduzećima na nivou od 40 odsto do 30. juna 2026. godine.

“Radović je najavila i dodatne inicijative i istakla doprinos Sekretarijata za rodnu ravnopravnost Skupštine, Centra za ženska prava i nezavisnih pravnih eksperata, koji su sa predstavnicima IRF-a, slijedeći obaveze iz Akcione agende za ekonomsko osnaživanje žena, zajednički pripremili odgovarajuće predloge izmjena relevantnih zakona, cijeneći važnost daljeg napretka u rodnoj ravnopravnosti kao pokretača ekonomskog razvoja u sferi ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Đurović je pohvalio je doprinos i proaktivnu ulogu IRF-a koju ima u podršci i razvoju crnogorske privrede, ukazujući na prioritete, uz spremnost na zajedničko djelovanje u cilju dalje implementacije principa sadržanih u Agendi za ekonomsko osnaživanje žena.

On je istakao da su žene nosioci vizije i nezamjenjivi pokretači razvoja, a da je rodna ravnopravnost neophodan preduslov za održivi i inkluzivan ekonomski napredak.

Đurović je dodao da su u resoru na čijem je čelu posvećeni izgradnji ekonomskog sistema koji počiva na rodnoj ravnopravnosti, te da je izrađena inkluzivna Strategija za razvoj ženskog preduzetništva, uz opredijeljena značajna sredstva za njenu implementaciju.

On je podsjetio da je Ministarstvo u završnoj fazi kreiranja inoviranog Predloga zakona o privrednim društvima i naglasio otvorenost za dostavljene predloge rješenja u cilju usklađivanja crnogorskog zakonodavnog okvira sa međunarodnim konvencijama i relevantnim evropskim direktivama.

Đurović je takođe istakao potencijal zajedničkih programa za narednu godinu, kojima će Ministarstvo i IRF biti podrška ženama preduzetnicama da dosegnu svoj potencijal.

