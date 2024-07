Robne rezerve jedno od rješenja problema svakodnevnih poskupljenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poskupljenja u Crnoj Gori dešavaju se na dnevnom nivou, što je primoralo građane da po jeftinije proizvode odlaze u Skadar ili Trebinje, gdje se se oni mogu kupiti i po višestruko nižim cijenama.

Ekonomski analitičar Oleg Filipović potvrdio je da cijene u marketima faktički rastu na dnevnom nivou, te poručio da bi rješenje tog problema trebalo tražiti u osnivanju robnih rezervi.

“Možda bi država trebalo da razmisli da osnuje svoje javno preduzeće koje bi se pojavilo na trzištu i prodavalo proizvode po nižim maržama, i sa druge strane, da dođe do promjene nekih zakona koji bi omogućili ulazak nekim drugim lancima kako bi spriječita dogovornu ekonomiju kada je u pitanju ova vrsta tržišta”, rekao je Filipović za CDM.

On je kazao da je u Crnoj Gori prisutno dogovorno tržište distributera proizvoda.

“Nema neke direktne konkurencije. Malo tržište se drži pod kontrolom. Tako imamo da privatnici ne ratuju izmđu sebe, mislim na cjenovni rat, već oni sarađuju i diktiraju zajednički cijene. Država tu mora uticati”, kazao je Filipović.

Kada je riječ o svakodnevnim poskupljenjima, on smatra bi što prije trebalo formirati robne rezerve, kako bi država mogla direktno da reaguje kada dođe do ifnlacije i povećanih cijena.

„Drugi korak je da Agencija za sprječavanje nelojalne konkurencije direktno utiče neposredno na tržište. Ona mora imati mnogo veća ovlašćenja nego što je sada slučaj”, objasnio je Filipović.

On je podsjetio da je crnogorsko tržište i dalje zavisno, prevashodno kada je riječ o primarnim proizvodima.

“Država je koristila različite mehanizme u pokušaju sprečavanja rasta cijena. Prethodna Vlada je imala akciju Stop inflaciji, a aktuelna limitiranje cijenja. Prva akcija je, prema mom mišljenju, dala bolje rezultate od trenutne”, naveo jeFilipović.

On smatra da, osim formiranja robnih rezervi, mora što prije doći ne samo do limtiranja cijena, već i marži.

“Potpuno je nenormalno da u Podgorici cijene prehrambenih proizvoda budu znatno veće nego u Barseloni, Minhenu, Rimu ili nekoj drugoj evropskoj metropoli”, saopštio je Filipović.

