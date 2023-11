Rješenje za izmjene Zakona o PIO tražiti kroz socijali dijalog

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Saveza sindikata (SSCG) smatraju da je potrebno vratiti starosnu granicu za odlazak u penziju, a da bi izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) trebalo obaviti kroz socijalni dijalog kako bi se došlo do najboljih rješenja.

Iz Građanskog pokereta URA saopšteno je da su se njihovi poslanici Miloš Konatar i Ana Novaković Đurović sastali sa predstavnicima SSCG, kako bi razgovarali o izmjenama Zakona o PIO, nakon što je Ustavni sud donio odluku kojom je ukinuta starosna granica za odlazak u penziju.

„Poslanici Građanskog pokreta URA izložili su predlog izmjena Zakona, naglašavajući da će dati podršku svakom povoljnijem rješenju koje može proizaći kao rezultat dijaloga na Socijalnom savjetu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS