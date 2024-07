Riješena većina problema u poslovanju Montecarga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Period problema u poslovanju Montecarga ostaje iza, jer se nakon skoro mjesec obnavlja prevoz boksita, kao i bakarnog koncentrata nakon dva mjeseca, saopšteno je iz menadžmenta kompanije.

“Problemi nijesu riješeni do kraja, svaki od njih ima potencijal da bude ponovno aktivan na neki drugi način, međutim menadžment Montecarga radi na rješavanju problema, sa glavnim ciljem da sačuva kompaniju od svih narušavanja koja prijete”, navodi se u saopštenju.

Menadžment Montecarga, kako se dodaje, nije nijemo posmatrao nastalu situaciju i svakodnevnim zalaganjem probleme je podizao na sve veći i veći nivo rješavanja, preduzimajući sve neophodne korake koje je zahtijevala nastala situacija.

“Zajedno smo sa kompanijom Uniprom i Lukom Bar, uz podršku Ministarstva saobraćaja na čelu sa ministrom Filipom Radulovićem, ministarstvima rudarstva, socijalnog staranja i finansija, probleme riješili, pri čemu se intenzivno radi na pronalasku rješenja kako bi bivši radnici Rudnika boksita ostvarili svoja zagarantovana prava”, rekli su iz kompanije.

Oni su objasnili da je prilagođavanje procesu promjene tehnologije prevoza bakarnog koncentrata, nakon zabrane prevoza i pretovara u Tams vagonima u roku odmah, zahtijevalo vrijeme i novčana sredstva jer se iz prevoza isključuju specijalni Tams vagoni u kojima se prevoz do tada realizovao (350 vagona) i vrši se nabavka plato vagona i kontejnera, kako bi se prevoz nastavio na jedini dozvoljen način.

“Prevoz bakarnog koncentrata je obnovljen uz veliki napor, podršku i strpljenje, prvenstveno vlasnika robe kineske kompanije ZI JIN iz Bora i organizatora – logističara ovog prevoza kompanije Trans Cargo Logistic iz Beograda, kao i ostalih učesnika u ovom transportnom lancu, a to su Srbija Kargo, Luka Bar i Montecargo”, precizirali su iz Montecarga.

Najbitnija stvar u konačnici je, kako su kazali, da se prevoz dvije ključne robe za njih obnovio. Prevoz boksita i bakra čini 90 odsto ukupnog prevoza i prihoda po osnovu prevoza, kao osnovne djelatnosti kojom ostvaruju prihode u poslovanju.

“U ovom periodu tržišne krize uspjeli smo da zaključimo novi posao i preusmjerimo transport cementa na Luku Bar. U periodu krize izazvane pandemijom koronavirusom izgubili smo veoma značajan posao to jest prevoz automobila koji očekujemo da počne ponovo u septembru ove godine”, naveli su iz kompanije.

Oni su se zahvalili svima koji su vjerovali u menadžment i dali doprinos u rješavanju problema.

“Takođe želimo da istaknemo da ne zamijeramo iskazanu zabrinutost zaposlenih za sudbinu Montecarga i poručujemo da smo svi zajedno na istom zadatku sa istim ciljem, a to je opstanak i uspjeh naše kompanije. Odgovorno tvrdimo da ćemo braniti interes Montecarga i rješavati probleme kako izvan tako i unutar kompanije”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS