Rezidbom obilježili Dan vinara i vinogradara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dan vinara i vinogradara, Sveti Trifun, obilježen je danas rezidbom u vinogradima vinarije Zenta-Vučinić, u organizaciji Konzulata OEVE – Legatura Crna Gora.

Drugi prokonzul OEVE Crna Gora, Miodrag Iličković, kazao je da su se danas okupili da proslave Dan Svetog Trifuna, koji je zaštitnik vinara i vinogradara.

“Danas smo napravili jednu vrstu simbolike – prvo rezanje loza, da poželimo jedni drugima uspješnu vinsku i vinogradarsku godinu”, kazao je Iličković.

On je naglasio da su im se pridružili prijatelji vinari iz Slovenije i iz Hrvatske, a imali su i goste iz Srbije.

Iličković je podsjetio da je u četvrtak održan značajan događaj u Podgorici – turnir Vranca, na kojem je učestvovalo 26 vinarija iz Crne Gore i na kojem su uručene nagrade.

Vinski viteški konzulat Crne Gore ima u planu da tokom aprila u Crnoj Gori organizuje Dan Kratošije, kao najstarije autohtone vinske sorte u Crnoj Gori.

“Ta manifestacija, prema našem planu, trebalo bi da bude tradicionalna svake godine i da se realizuje pod pokraviteljstvom presjednika države”, rekao je Iličković.

Vlasnik vinarije Zenta-Vučinić, Tomaš Vučinić, kazao je da je vinarija počela sa radom 2006. godine, ali da, kroz porodičnu tradiciju i uzgajanje vinove loze, to traje već generacijama.

“Tako u vinogradu imamo određene čokote koji su stari i po skoro 100 godina. Dakle, to je ta tradicija koja je naslijeđena i onda je ona u 2006. godine proširena. Vinogradi se nalaze na prostoru od oko tri hektara sa nekih 13 hiljada čokota i godišnja proizvodnja je oko 15 hiljada boca, što je oko 30 tona grožđe”, rekao je Vučinić.

Ovaj dio je, kako je naveo, i kroz istoriju bio vrlo bogato naseljen. Često su ljudi koji su naseljavali ove prostore, sadili ovdje vinovu lozu.

“Što se tiče proizvodnje samih vina, uglavnom proizvodimo sortna vina. Imamo pet sorti grožđa, od kojih proizvodimo sedam vrsta vina”, kazao je Vučinić.

Prokonzul slovenačkog konzulata i član Senata Evropskog reda vinskih vitezova, Tomislav Kovačič, je kazao da mi živimo u Evropi, a Evropa je vinski kontinent.

“Zato se zalažemo za mir i zbog toga smo, istovremeno, mi i vitezi mira. Vino nam u tome daje punu pomoć, zbog toga jer sa vinom kreiramo prijateljstva. Prijateljstva ne samo čovjeka i čovjeka, nego šire, između naroda Evrope”, poručio je Kovačič.

On je podsjetio na rečenicu “U lozi je život”.

“I kad loza živi, živi i čovjek, jer može piti vino. A vino nas stvarno napravi prijateljima”, smatra Kovačič.

Vinski novinar i sudija, Ivo Kozarčanin, kazao je da je u četvrtak na prvom Vinskom viteškom turniru u Podgorici bilo prekrasno ocjenjivanje Vranaca.

“Imali smo 26 uzoraka, od kojih je više od 20 bilo stvarno reprezentativno. Izbor je bio dosta težak. Na kraju smo izabrali najbolje”, rekao je Kozarčanin.

