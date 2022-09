Reportaža o rijeci Tari emitovana na njemačkoj televiziji NDR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Renomirana njemačka televizija NDR emitovala je epizodu pod nazivom Kroz Veliki kanjon Evrope – putem divlje Tare, u okviru popularne emisije Hanseblick, kojom se promovišu prirodne ljepote Crne Gore.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) su saopštili da je reportaža rezultat posjete predstavnika NDR-a, koji su uz podršku Nacionalne turističke organizacije i Nacionalnih parkova Crne Gore početkom maja boravili u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Voditelj emisije Hanseblick Thilo Tautz, gledaoce je vodio kroz čudesno i atraktivno putovanje kroz netaknut krajolik rijeke Tare, fokusirajući se na njena prirodna bogatstva, aktivni turizam i ljubazne i uslužne ljude.

„Crna Gora je izuzetna destinacija i ima prekrasnu prirodu koja oduzima dah, pa sam se tokom putovanja osjećao ispunjeno i veoma srećno. Upravo taj osjećaj su nam prenijeli ljudi, koji su učinili našu avanturu još zanimljivijom“, naveo je Tautz.

U reportaži je prikazano splavarenje rijekom Tarom uz pomoć drvenog splava, koje se, prema riječima reportera, obavlja na bezbjedan i siguran način.

„Splavarenje Tarom na tradicionalni način, kao prije 100 godina, je nezaboravno iskustvo. Protagonista reportaže Fikret Pendek nam je objasnio proces izgradnje drvenog splava i uveo nas u brzake ove „divlje rijeke“ smaragdno zelene boje. Fikret nam je objasnio da je bitno poznavanje struje rijeke, lokacije podvodnih stijena i kamenja, kao i poznavanje rijeke u svim godišnjim dobima“, rekao je Tautz.

Tokom boravka u Crnoj Gori, Tautz je imao priliku da skače u hladnu rijeku, spušta se impozantnim ziplajnom preko Tare, oproba se u mušičarenju, kao i da planinari sa rendžerom oko ledničkog jezera na nadmorskoj visini od 1,4 metara.

Premijera reportaže Kroz Veliki kanjon Evrope – putem divlje Tare bila je 21. avgusta na NDR-u, dok će repriza biti emitovana 25. septembra u 18 sati.

Iz NTO su saopštili da o popularnosti njemačke televizije NDR govori i činjenica da bilježi gledanost od milion na dnevnom nivou, te se očekuje da će emitovana reportaža imati pozitivan efekat na promociju Crne Gore u Njemačkoj.

Reportaža se može pogledati na linku: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hanseblick/Montenegro-Durch-die-wilde-Tara,hanseblick1066.html

