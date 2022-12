Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u ovoj godini, prema preliminarnim rezultatima, ostvarila rekordni prihod od 9,6 miliona EUR, saopštio je njen vršilac dužnosti direktora, Armin Mujević.

On je na novogodišnjem koktelu za zaposlene u hotelu Franca u Pljevljima kazao da su finansijski rezultati najbolji pokazatelj dobrog i kvalitetnog rada.

„Prema preliminarnim rezultatima, zaključno sa 27. decembrom, prihod Uprave za ovu godinu iznosi rekordnih 9,6 miliona EUR i to je najveći prihod ikada ostvaren u Upravi. Do sada, u našem poslovanju, rekordna je bila 2020. godina, kada je prihod iznosio 8,2 miliona EUR, a u odnosu na prethodnu, ostvarili smo prihod veći za 3,3 miliona EUR“, kazao je Mujević.

Kako je naveo, treba naglasiti da su takođe urađena zaduženja čije rate dospjevaju na naplatu u narednoj godini, u iznosu od oko pet miliona EUR, te da je naplata prihoda Uprave po dospjelim ratama za ovu godinu realizovana u potpunosti, odnosno 100 odsto.

Mujević je rekao da je, na osnovu prvih pokazatelja, veoma ponosan na postignute poslovne rezultate u ovoj godini, koji su zahtjevali zajednički dodatni trud i napor svih radnika, a koji će po svim izgledima biti i rekordni.

On je govorio i o preliminarnim podacima za korišćenje šuma, koji takođe pokazuju da su ostvareni odlični rezultati, koji su i doveli do toga da se ova godina upiše kao rekordna po ostvarenom prihodu.

Od ukupno planirane količine za korišćenje šuma putem prodaje drveta u dubećem stanju na osnovu jednogodišnjih ugovora, realizovano je 90 odsto plana, kroz tri javna poziva i prodato oko 270 hiljada metara kubnih drveta.

Za uspješnost poslovnih rezultata Uprave, prema riječima Mujevića, neophodno je da u fokusu poslovanja uvijek bude i ulaganje i briga o šumama, ali i o lovištima posebne namjene, kojima Uprava gazduje.

„Zbog toga posebno sam ponosan na činjenicu da je u ovoj godini uređeno ukupno 12 gazdinskih jedinica, a početkom novembra potpisana su i tri ugovora o izradi lovnih osnova za lovišta posebne namjene i to Ljubišnja, Piva i Dragišnica“, dodao je Mujević.

Lovne osnove za ova lovišta su urađene i postupak njihovog donošenja je u toku.

„Ono što je takođe jedna lijepa vijest jeste da su završene sve pripremne radnje oko izgradanje lovačko-šumarske kuće u podnožju Ljubišnje u Pljevljima, a koja će biti završena tokom naredne godine,“ rekao je Mujević.

On je saopštio da se i na polju uzgoja i zaštite šuma radilo aktivno i naporno, a poseban akcenat stavljen je na proizvodnju sadnog materijala u rasadnicima Županica i Trebaljevo, u kojima je u toku ove godine proizvedeno oko milion komada sadnica.

„U ovoj godini, u skladu sa Godišnjim programom gazdovanja šumama, ukupno je realizovano oko 500 hiljada sadnica na površini od 200 hektara“, precizira se u saopštenju.

Kada je riječ o rasadnicima, nakon više od 20 godina ponovo je otvoren i treći rasadnik Bjeliši u Baru, u kojem će se proizvoditi mediteranske vrste četinara i lišćara.

Mujević je pohvalio i aktivnosti i učešće informatičara u pripremnoj fazi i izradi projektne dokumentacije za IPA 2021 projekat, zahvaljujući kojem će se od januara raditi na nadogradnji postojećeg Šumarskog informacionog sistema i implementaciji inovativnih rješenja, kako bi se Šumarski informacioni sistem uskladio sa domaćim i evropskim zahtjevima i standardima, a koji će značajno olakšati poslovanje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Ukupna vrijednost tog dijela IPA 2021 projekta, koji će se odnositi na Šumarski informacioni sistem, iznosi 400 hiljada EUR, a koje u potpunosti finansira Evropska unija (EU).

Mujević je ocijenio da je taj projekat od velikog značaja za crnogorsko šumarstvo i da podrazumjeva zahtjevan i obiman posao i angažovanje, ali da će na kraju rezultat biti značajno lakše i efikasnije poslovanje.

On je podsjetio i na gorući problem koji sektor šumarstva godinama unazad opterećuje, a to je izuzetno nepovoljna starosna sturktura zaposlenih i nedostatak stručnog kadra.

Mujević je istakao da je posebno ponosan na činjenicu da je nakon usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i donošenja novog Kadrovskog plana, raspisan javni oglas za 15, a interni za 33 izvršioca, ili ukupno 48 izvršilaca.

„Ovo je posebno značajno iz razloga što je samo u ovoj godini, po različitim osnovima, radni odnos prestao za ukupno 22 zaposlena, a u radni odnos primljena svega dva izvršioca“, navodi se u saopštenju.

On je kazao da očekuje da će se na objavljene oglase prijaviti što više kandidata, kako bi već početkom naredne godine, nakon zakonski sprovedenih procedura, obnovili i pojačali kadar.

Mujević je istakao da se u ovoj godini, od perioda kada je došao na čelo Uprave, uradilo mnogo toga.

„Očekujem da ćemo sa istim žarom i voljom nastaviti i u narednoj godini da postižemo još bolje rezultate. Rekordni prihod od 9,6 miliona treba da nam svima bude podsticaj da u narednoj godini možemo još jače i bolje“ zaključio je Mujević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS