Rekordna sezona u crnogorskim hotelima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prema podacima lokalnih turističkih organizacija u Crnoj Gori trenutno odmara oko 190 hiljada turista, što je okvirno na nivou prošle godine, dok je sezona u crnogorskim hotelima rekordna.

Portparolka Nacionalne turističke organizacije (NTO), Nina Vukčević, kazala je da su generalno zadovoljni turističkom sezonom u Crnoj Gori o čemu govore i fizički i finansijski pokazatelji koje su ostvarili u prethodnom periodu.

„Najviše turista boravi u Budvi, Ulcinju i Herceg Novom, a ono što posebno raduje je da na sjeveru bilježimo dvocifrene stope rasta broja turista”, rekla je Vukčević agenciji Mina-business.

Ona je navela da na Žabljaku odmara gotovo 20 odsto više turista u odnosu na prethodnu godinu, dok se u Kolašinu bilježi 28 odsto više turista nego lani.

„Sezona u crnogorskim hotelima bolja je i u odnosu na 2019. godinu koja je bila rekordna. Trenutno u crnogorskim hotelima odmara oko 13 odsto više turista u odnosu na prethodnu godinu, odnosno sedam odsto više u poređenju sa 2019. godinom”, precizirala je Vukčević.

Kada je riječ o strukturi turista, prema podacima LTO, u ovom trenutku ona je veoma raznovrsna.

„Dominiraju gosti iz regiona, na prvom mjestu Srbija, Bosna i Hercegovina (BIH) i Kosovo, zatim tu su turisti iz Izraela, Egipta, Kazahstana, Saudijske Arabije kao i turisti iz Njemačke, Velike Birtanije, Francuske, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)”, kazala je Vukčević.

Ona se osvrnula i na preliminarne podatke uprave za statistiku Monstat tokom prva dva kvartala tekuće godine. U hotelima i privatnom smještaju tokom prvih šest mjeseci boravilo je oko 414 hiljada turista koji su ostvarili 1,3 miliona noćenja što je rast od oko 138 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

„Takođe, prema podacima Ministarstva finansija, namjenski prihodi odnosni dio namjenskih prihoda koji ide u budžet, koji uključuju prihode od boravišne takse, turističke takse i članskog doprinosa, naplaćeni od početka tekuće godine zaključno sa 11. avgustom iznose preko 1,9 miliona EUR što predstavlja rast od oko 22 odsto u odnosu na isti period prethodne godine”, navela je Vukčević.

Ona je rekla da posljednjih dana otkako smo ušli u sami špic turističke sezone, imamo prilike da vidimo svakodnevne gužve na graničnim prelazima, a u hotelima se traži mjesto više.

„Nadamo se da će se sličan trend nastaviti i tokom perioda postsezone”, dodala je Vukčević.

MICE turizam se, kako je ocijenila, vratio na velika vrata, i prema podacima hotelske privrede već imaju značajan broj potvrđenih grupa u septembru i oktobru.

(kraj) sam/nar

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS