Rekonstrukcijom puta do bolje saobraćajne povezanosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija dionice Jasenovo polje – Vidrovan, na magistralnom putu Nikšić – Plužine, doprinijeće unapređenju veze sa Plužinama i Šavnikom, odnosno Žabljakom, kao i sa susjednom Bosnom i Hercegovinom (BiH), saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

„S obzirom na značaj tog međunarodnog puta, pored radova koji se trenutno izvode, u narednom periodu na putnom pravcu Nikšić-Šćepan Polje planirana je izgradnja novog mosta preko rijeke Tare, kao i novog dijela puta od Paklica do novog mosta u dužini od oko 2,5 kilometara“, rekao je Radulović prilikom početka radova na rekonstrukciji.

Vrijednost ugovorenih radova je 4,5 miliona EUR, a rekonstrukcija će biti završena do novembra naredne godine.

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, kazao je da je ta dionica puta kategorisana kao važan putni pravac.

“Nadležne institucije će uložiti napore da se rokovi koji su zadati, a u direktonoj su vezi sa realizacijom ovog projekta, ispoštuju u cjelosti”, rekao je Vuksanović u okviru današnje radne posjete Nikšiću.

Radulović je saopštio da rekonstrukcija obuhvata izgradnju potpornih konstrukcija, rekonstrukciju dvije raskrsnice, novi asfalt, ugradnju nove saobraćajne signalizacije i sistema pasivne bezbjednosti saobraćaja uz širenje postojećeg puta u ukupnoj dužini od 5,5 kilometara.

On je poručio da Ministarstvo u saradnji sa Upravom za saobraćaj planira rekonstrukciju drugih dionica od Nikšića do granice sa BiH, kao i prema Danilovgradu, te završetak puta Čevo-Nikšić, što će uz završetak radova na dionici Nikšić-Kuside, omogućiti bolju povezanost Nikšića sa drugim dijelovima države i državama regiona.

Radulović se, tokom posjete Nikšiću, sastao sa predsjednikom te Opštine Markom Kovačevićem i predsjednikm Skupštine Opštine Nemanjom Vukovićem.

