Rekonstrukcija puta Tivat – Jaz za dvije godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija puta Tivat – Jaz biće završena za dvije godine odnosno januara 2026, dok je raniji rok bio mart naredne godine, najavio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao i da će

sjutra na Vladi predložiti spajanje kompanija Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) i Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG).

Radulović je poručio i da je isplata bonusa u državnim kompanijama koje ne posluju dobro nedopustiva, prenosi portal RTCG.

On je podsjetio da Crnogorska plovidba ne može da vraća kredite za brodove koje ima kod Eksim banke i da je to jedan od razloga zbog kojih će stopirati isplatu bonusa i u toj kompaniji.

“Mogu vam reći da do isplate tih bonusa neće doći ja ću to da zaustavim preko predstavnika državnog kapitala”, kazao je Radulović.

On ističe i da Crnogorska i Barska plovidba zahtijevaju isplatu bonuse, a obje su kompanije u lošem stanju i neće moći u junu da vrate ratu kredita.

“Bonusi ne dolaze u obzir što se mene tiče i to se neće desiti”, kazao je Radulović i dodao kako je potrebno što prije da dođe do spajanja te dvije kompanije.

On smatra da treba od ove dvije neprofitabilne kompanije napraviti jednu koja je profitabilna.

Na pitanje da li to znači i manje radnika, odnosno otpuštanje odgovorio je da će biti manje Odbora direktora.

“Biće manje Odbora direktora, znam da za političare to nije popularno. Neće biti manje bonusa, nego bosuna apsolutno neće biti”, kazao je Radulović i najavio socijalne programe za radnike koji budu višak.

Kada je riječ o rekonstrukciji puta Tivat – Jaz, ministar kaže da najave prethodne Vlade da će to biti završeno do ljeta 2025. nijesu bile realne.

“U januaru (2024.) su zvanično počeli radovi, obišao sam te radove, idu jako dobrom dinamikom. Rok za završetak je dvije godine od početka radova, što znači januar 2026. imaćemo taj put završen. Taj projekat je vrlo značajna za Boku i riješiće dugogodišnji problem koji mi imamo”, poručio je Radulović.

Kada je riječ o putu Jezerine – Lubnica, Radulović je kazao da nijesu bile realne priče o otvaranju i ranijim obećanjima.

“Ono što je realno jeste da će taj put biti u potpunosti pušten u saobraćaj do juna ove godine. Ono što pokušavamo da vidimo jeste da li je moguće da se taj put pusti u probni rad i to samo pod uslovom da je put u potpunosti bezbjedan za saobraćaj. Narednih dana ćemo javnost obavijestiti da li je to moguće”, rekao je Radulović.

On je podsjetio da će nastavak gradnje auto-puta na dionoci Mateševo – Andrijevica biti započet ove godine. Projekat izgradnje puta Andrijevica – Peć je, kako ističe u fazi izrade idejnog rješenja, a Andrijevica – Boljare je u fazi idejnih projekata.

“Zavisno od faze u kojoj smo i u svim segmentnima biće pomaka”, kazao je Radulović.

Jadransko-jonski put je, kako ističe, drugi najvažniji poslije Bar-Boljare. Kako navodi, krajem godine planirano je raspisivanje tendera za izradu idejnog projekta i tek nakon toga znaćemo, kaže ministar, kuda će ta trasa da ide i koliko će to da košta.

Sve najave o auto-putevima i brzim cestama su, kako je poručio, realne.

“I Vlada od tih planova neće neće odustati”, naveo je Radulović.

On je kazao i da nam je svima jasno da je Crnoj Gori potrebno moderniji i efikasniji aerodromski sistem i da su koncesije jedna od opcija.

“Neozbiljno je da je ovaj projekat otvoren pet punih godina i da niko nije išao u sljedeću fazu”, kazao je Radulović i poručio da će ova Vlada štititi državne interese.

Kako navodi, urađena je analiza koncesionog akta i uočeni su brojni nedostaci. Tokom ljeta očekuje konačne ponude koncesionara.

“Kada dobijemo konačne ponude imamo tada tri opcije prva je da prihvatimo jednu od tih ponuda, druga je da poništimo tender i da raspišemo ponovo javni poziv i treća je da poništimo tender i da država nastavi da upravlja Aerodromima”, naveo je Radulović.

On je rekao da je njegov cilj da pruga od Bara do granice sa Srbijom bude potpuno rekonstruisana do 2029. godine.

“Mogu najaviti da ćemo u februaru ovog mjeseca da apliciramo za tri projekta kroz Okvir za Zapadni Balkan i sva tri projekta se tiču željezničkog sektora”, naveo je Radulović.

Sa druge strane, kako kaže, u kompanijama iz željeničkog saobraćaja imamo jako loše stanje i dodaje da je prilično zabrinut za stanje u tom sektoru.

“Problemi su dugovi, nedostatak stručnog kadra, višak zaposlenih. Sve to stvara kompleksnu sliku. Mislim da smo uhvatili zadnji voz za reakciju. Sjutra će na Vladi biti moj predlog za spajanjem kompanija OŽVS i ŽPCG. Smatram da je to jedini način da se izbjegne stečaj i očekujem podršku na Vladi”, kazao je Radulović.

Biće, kako navodi, manje Odbora direktora i izvršnih direktora, a za dio radnika radiće se i socijalni program.

“Radimo, gradimo, ne stajemo imamo jasnu viziju kako će Crna Gora da izgleda za šest godina i od toga plana ne odustajemo ni milimetar”, zaključio je Radulović.

