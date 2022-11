Regionalni sindikalni savjet Solidarnost dao podršku Sindikatu Telekoma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalnalni sindikalni savjet Solidarnost, koga čine nacionalne sindikalne centrale Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije, uputio je punu podršku Sindikatu Crnogorskog Telekoma u njihovoj borbi za očuvanje prava zaposlenih.

Regionalnalni sindikalni savjet Solidarnost je sa redovne godišnje sjednice koja je održana u Podgorici uputio punu podršku Sindikatu Telekoma u njihovim naporima da kroz sve dozvoljene oblike sindikalne borbe očuvaju prava zaposlenih, socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje na nivou te multinacionalne kompanije.

„Istovremeno, Regionalni sindikalni savjet Solidarnost upućuje oštar protest menadžmentu Crnogorskog Telekoma povodom njihovog pokušaja da minimiziraju uticaj Sindikata i da, bez valjanih argumenata, a u namjeri stvaranja prostora za donošenje isključivo jednostranih odluka o radnim, socijalnim i ekonomskim pravima zaposlenih, obesmisle kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog“, navodi se u saopšrenju.

Sjednici Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost prisustvovali su predstavnici Evropske konfederacije sindikata, Međunarodne konfederacije sindikata i Saveza sindikata Francuske (CFDT).

„U nikad izazovnijim vremenima za socio-ekonomski položaj svih zaposlenih u Evropi, očekivanje je da multinacionalne kompanije, koje ostvaruju ogromne profite, budu nosioci socijalnog dijaloga i ravnomjerne i pravedne raspodjele profita“, dodaje se u saopštenju.

Upoznavši se sa ukupnom situacijom i dosadašnjim aktivnostima Sindikata Crnogorskog Telekoma sa jedne i reakcije menadžmenta kompanije sa druge strane, Regionalni sindikalni savjet Solidarnost ocijenio je u potpunosti opravdanim štrajkačke aktivnosti, smatrajući ih iznuđenom reakcijom usljed nemogućnosti da kroz dijalog ostvare argumentovane sindikalne zahtjeve.

„Ovo posebno ako se ima u vidu profit koji Crnogorski Telekom ostvaruje, a za koji su zaslužni upravo zaposleni u ovoj kompaniji, ali i ako se u vidu imaju inflatorna kretanja i činjenica da zaposlenima u toj telekomunikacionoj kompaniji zarada nije povećavana od 2008. godine“, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, sindikalno udruživanje, djelovanje i sindikalna borba ostaju jedina odbrana od nezaježljivog svijeta kapitala, u kojem je sticanje profita jedini cilj u čijem dostizanju se ne biraju sredstva, pa se tako i zaposleni posmatraju isključivo kao sredstvo za sticanje istog bez imalo humanog i dostojanstvenog odnosa prema njima.

„Regionalni sindikalni savjet Solidarnost oštro osuđuje takav odnos kapitala prema svijetu rada i poručuje zaposlenima u Crnogorskom Telekomu, a posebno Sindikatu Telekoma da će pomno pratiti razvoj dalje situacije i istovremeno iskazuje spremnost da u svakom trenutku pruži sindikalnu podršku i pomoć jer se radi o borbi svih nas, danas u Crnogorskom Telekomu, sjutra u bilo kojoj komapniji koja posluje na teritoriji regije koju predstavlja ovaj savjet“, zaključuje se u saopštenju.

