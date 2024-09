Regionalni forum doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta EKIP-a

Budva, (MINA-BUSINESS) – Regionalni regulatorni forum za Evropu 2024, ITU-EKIP, doprinijeće, kako je saopšteno, jačanju institucionalnih kapaciteta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), kao i intenziviranju saradnje akademske zajednice i privrednih subjekata.

Forum, u organizaciji EKIP-a i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), otvoren je u ponedjeljak u Budvi na temu Vizija povezanosti: Inoviranje buduće regulacije i bezbjednosti telekomunikacija.

Forum se temelji na rezultatima Globalnog simpozijuma za regulatore za ovu godinu i Smjernicama najbolje prakse, te je ključni događaj u okviru ITU Regionalne inicijative za Evropu pod nazivom Razvoj digitalne infrastrukture.

Ova inicijativa ima za cilj da ubrza postizanje gigabitne povezanosti kroz izgradnju otporne i sinergijske infrastrukture, omogućavajući sveobuhvatnu pokrivenost i održivu digitalnu transformaciju, prenosi Mediabiro.

Direktor ITU kancelarije za Evropu, Jaroslaw Ponder, rekao je da ITU kao specijalizovana agencija UN-a za digitalne tehnologije radi sa zadovoljstvom sa EKIP-om već dugi niz godina u osiguravanju platforme regulatorima iz regiona i šire na kojoj mogu da raspravljaju o određenim trendovima u oblasti regulacije i dovedu do poboljšanja.

“Ova konferencija naročito je značajna jer se dešava jedan dan nakon što je usvojen Globalni digitalni sporazum na Samitu o budućnosti UN-a. Mnoge teme koje su se čule u Njujorku na tom skupu mogu se čuti i ovdje na ovoj značajnoj konferenciji. Jako nam je veliko zadovoljstvo što ćemo nastaviti saradnju sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Vladom Crne Gore, a takođe nam je drago što ćemo predstaviti nacrt Plana za širokopojasnu konektivnost”, naveo je Ponder.

Forum je otvorio predsjednik Savjeta EKIP-a, Milan Radulović, te istakao zadovoljstvo što je ovaj događaj okupio predstavnike regulatornih agencija iz centralne i jugoistočne Evrope, predstavnike svih nacionalnih operatora, predstavnike akademske zajednice uključujući Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti (CANU), sve univerzitete u Crnoj Gori, kao i predstavnike proizvođača telekomunikacione opreme i ostale pojedince zainteresovane da razmijene svoja znanja i iskustva stečena u dosadašnjem radu.

“Ovdje je preko 150 učesnika iz raznim zemalja, uključujući centralnu i istočnu Evropu, naš kompletan region je tu, imamo predstavnike međunarodnih organizacija iz Švajcarske i Francuske, predstavnike iz Turske, sa Kipra. Preuzimanje njihovog znanja i iskustva će veoma značiti našoj agenciji u jačanju institucionalnih kapaciteta kako bi se proširilo znanje i način obavljanja određenih djelatnosti koje su vezane za regulative, pogotovo kada su u pitanju nove tehnologije, sajber bezbjednost, vještačka inteligencija, 5G mreža i tome slično,” naveo je Radulović.

On je dodao da će jedan od rezultata ovog foruma biti i intenziviranje saradnje akademske zajednice i privrednih subjekata.

“CANU je inicirala jedan memorandum sa Agencijom koji smo potpisali u junu i očekujemo obostranu saradnju po pitanju projekata koje tek treba da ugovorimo i da krenemo u njihovu realizaciju. Formirali smo koordinaciona tijela sa obje strane i već intenzivno počinjemo tu aktivnost u oktobru, što će, nadam se, rezultirati brojnim zajedničkim projektima. To će imati značaja za državu, samu sredinu, te korisnike usluga nacionalnih operatora”, rekao je Radulović.

Profesor Igor Đurović iz CANU-a rekao je da se nada da će naredne godine djelovati u nekoliko pravaca, da će prvo naći zanimljive teme koje su značajne na akademskom nivou, a nada se da će promovisati i neki projekat kroz kojeg će se baviti nekom temom od velikog značaja za EKIP, a kroz kojeg će moći da obavljaju neku vrstu obuke mladog naučnog kadra koji će postepeno da stiče iskustva u bavljenju naukom u vezi sa telekomunikacijama.

“Broj tema je vrlo veliki, telekomunikacije su jedna živa oblast gdje se vođeno tržišnim i ekonomskim razlozima dešavaju promjene, a te promjene imaju i pozitivan, ali i negativan uticaj na društvo. Sa svih tih aspekata možemo da pomognemo jedni drugima da se bolje snađemo u okruženju koje je već sada izazovno, a bojim se da će biti još izazovnije i složenije u godinama koje dolaze”, kazao je Đurović.

Izvršni direktor EKIP-a, Darko Grgurović, rekao je da pravi doprinos kvalitetu i značaju ove konferencije daju učesnici sa svojim prezentacijama, prenosom znanja iskustava i dobijanjem novih ideja.

“Uvjeren sam da će i ove godine biti tako i da ćemo se sa ove konferencije iz Budve vratiti sa novim znanjima i idejama koje će nam omogućiti da unaprijedimo sektor elektronskih komunikacija u država iz kojih dolazimo”, kazao je Grgurović.

Direktor Direktorata za planiranje spektra i međunarodne odnose (ANFR), Eric Fournier, rekao je da Crna Gora treba da nastavi sa organizacijom ovakvih konferencija jer je to jedna sjajna prilika da se ljudi susretnu, da se druže, razmijene iskustva i razmišljanja i u oblasti upravljanja spektrom.

“Naše sve države su male države, imamo granice, ali radiotalasi se ne zaustavljaju na granicama. Zbog toga zajedno treba da upravljamo spektrom. Zbog toga treba da se nalazimo i raspravlajamo o tome, a ovakve konferencije su prilika za to. Ključni element za Crnu Goru je da usvoji evropska pravila i regulative i da se njima prilagodi. Jako dobro je imate komunikaciju sa državama članicama jer mi možemo da pružimo objašnjenja u oblasti 5G mreže, satelitske komunikacije, WIFI mreže i tako objasnimo na koji način smo mi uspješno rješavali izazove i savladavali prepreke”, naveo je Fournier.

Kao članica EU podršku Crnoj Gori na ovom polju pruža i regulatorna organizacija iz Kipra.

“Posebno sam ponosan da ćemo ubrzo sa crnogorskom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost potpisati jedan memorandum o razumijevanju što će nas još više približiti i još bolje ćemo moći da razmjenjujemo iskustva i sarađujemo”, rekao je predsjednik Komisije za regulaciju oblastima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga (OCECPR) Kipra, George Michaelides.

Skup u organizaciji EKIP i ITU pohvalio je i predsjednik Savjeta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) iz Srbije, Dragan Kovačević.

“Činjenica da se ljudi viđaju, da se bolje upoznaje, bolje sarađuju, svima daje doprinos. Mislim da je to najvažnija činjenica ovog skupa. Ono što bi Crna Gora lako mogla da primijeni iz iskustva Srbije je monitoring spektra gdje smo postavili senzore na osjetljivim tačkama – školama, obdaništima. To je izuzetno važno, sistem je potpuno otvoren”, naveo je Kovačević.

