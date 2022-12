REGAGEN jedan od osnivača Balkanske energetske škole

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prostorijama italijanskog Regulatornog tijela za energiju, mreže i životnu sredinu (ARERA) osnovana je Balkanska energetska škola (BES), zajedno sa regulatorima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Iz crnogorske Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) je saopšteno da će osnivači BES-a kroz tu asocijaciju promovisati harmonizaciju regulatornog okvira na regionalnom nivou, sa krajnjim ciljem integracije u jedinstveno energetsko tržište.

“Aktivnosti će biti uglavnom usmjerene na razvoj elektroenergetskih i gasnih mreža, integraciju obnovljivih izvora energije (OIE), spajanje tržišta i druge relevantne aktivnosti, pod okriljem energetske tranzicije i kroz intenzivnu aktivnost izgradnje kapaciteta i razmjene znanja”, dodaje se u saopštenju.

