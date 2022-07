Reformskim naporima za ekonomski jači sjever

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ravnomjeran razvoj i ekonomski snažniji sjever Crne Gore primarni je cilj Vlade, ocijenio je ministar finansija Aleksandar Damjanović na sastanku sa ambasadorom Austrije u Podgorici, Karlom Milerom.

„Težnja nam je strateško snaženje sjevernog regiona, a iskustvo Austrije koja je uspjela da dokaže da je moguće izgraditi ekonomski stabilno i sigurno društvo, i kada nedostaje turistički potencijal kao što je more, značajno je u namjeri da se sjeveru Crne Gore da bolja razvojna perspektiva“, naveo je Damjanović.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je zajednički ocijenjeno da sjeverni region Crne Gore treba bolje da koristi povoljan geografski položaj koji mu omogućava izvrsne šanse za umrežavanje i jaču prekograničnu saradnju sa regionima susjednih država.

Govoreći u kontekstu regionalne saradnje, Damjanović je istakao da Crna Gora ostaje privržena evropskom putu, kao i da sve regionalne inicijative moraju biti usklađene sa evropskom perspektivom i biti dodatan impuls u njenom ostvarenju.

Miler je naveo da Austrija ima bogato iskustvo u prekograničnoj saradnji koje će rado podijeliti, ocjenjujući da se životni standard na sjeveru Crne Gore može poboljšati i efikasnijim korišćenjem sredstava iz IPA i IPARD 3 fondova.

Miler se interesovao za izazove sa kojima se Vlada Crne Gore suočava u sprovođenju nove poreske politike, naročito u kontekstu problema na globalnom nivou, koji nijesu bili predvidivi, kada je program osmišljen. Takođe ga je zanimalo iskustvo Crne Gore u korišćenju eura kao zvanične valute, u prilikama kada još nema članstvo u Evropskoj uniji i eurozoni.

Otvoreni razgovor, u prijateljskom tonu okončan je ocjenom da saradnju treba produbljivati na svim nivoima, pa je tako najavljena i mogućnost posjete ministra finansija Austrije, Magnusa Brunera.

Damjanović je zahvalio ambasadoru za kontinuiranu podršku koju Austrija pruža kao jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih partnera Crne Gore i jedan od najvećih zagovornika politike proširenja prema Zapadnom Balkanu.

