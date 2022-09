Rebalans da obezbijedi nesmetano funkcionisanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rebalans budžeta predstavlja verifikaciju naslijeđenih obaveza i problema, ali i nastojanje aktuelne Vlade da obezbijedi nesmetano funkcionisanje, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je, na sastanku sa šefom Kancelarije Svjetske banke (SB) za Crnu Goru Christopherom Sheldonom, podsjetio na opredijeljenost da se nedostajuća sredstva obezbijede na domaćem tržištu, emitovanjem kratkoročnih državnih zapisa i kroz kreditne aranžmane.

Damjanović je dodao i da su neophodne mjere racionalizacije prihodne i rashodne budžetske politike.

Na sastanku je razgovarano o finansijskoj, fiskalnoj i makroekonomskoj održivosti, a Sheldona je zanimalo na koji način će se crnogorske finansije izboriti sa izazovom očuvanja stabilnosti javnih finansija i kako će biti nadomještena nedostajuća budžetska sredstva.

Tokom sastanka, razmatrani su i razvojni ciljevi Crne Gore i njihova usklađenost sa Partnerskim okvirom za Crnu Goru za period od naredne do 2027. godine, sa posebnim fokusom na mogućnosti koje pruža zajam zasnovan na razvojnim politikama kao i unapređenje implementacije projekta reforme poreske uprave.

Damjanović je najavio da će resornoj upravi pružiti punu podršku u realizaciji tog projekta, ali i institucionalni nadzor nad njegovim sprovođenjem, s namjerom povećanja transparentnosti.

U kontekstu izmjena zakonske regulative koje će doprinijeti jačanju prihodne strane, on je najavio izmjene postojećeg Zakona o igrama na sreću, kao i donošenje novog u narednoj godini.

Damjanović je podsjetio da su planirane i izmjene drugih normativnih akata, poput zakona o zaradama u javnom sektoru i o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim će biti propisan Fiskalni savjet, čija će uloga biti nadzorna i korektivna.

Na sastanku je bilo riječi i o sajber napadima na informatičku državnu strukturu sa čijim se posljedicama javna uprava i dalje suočava.

Posjeta Sheldna bila je prilika da se sagledaju zaključci sa prošlosedmičnog sastanka Konstituence, održanog u Sarajevu, kao i prioritetne teme o kojima će se razgovarati na oktobarskom godišnjem sastanku Svjetske banke i Međunarofnog monetarnog fonda u Vašingtonu.

