Razvijati uspješnu saradnju sa privrednicima Turske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska imaju tradicionalno dobre odnose i uspješnu ekonomsku saradnju, ali svakako ima još dosta prostora za unapređenje, kazao je potpredsjednik Privredne komore Crne Gore (PKCG) Pavle Radovanović.

PKCG je danas, u saradnji sa Asocijacijom turskih investitora u Crnoj Gori (KTID) i Organizacijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Turske KOSGEB, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala poslovni forum i bilateralne susrete privrednika dvije države u hotelu Hilton.

U radu foruma učestvovali su predstavnici više od 60 kompanija, uglavnom iz sektora građevinarstva, prodaje nekretnina i trgovine, ali i iz drugih oblasti.

Radovanović je istakao da ova asocijacija podstiče razvoj saradnje crnogorske privrede sa kompanijama iz inostranstva, privlačenje stranih investitora i jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća na ino-tržištima.

Zato su, kako je saopšteno iz PKCG, za razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa sa Turskom vrlo značajni veoma kvalitetna saradnja Komore sa Ambasadom Turske u Crnoj Gori, Unijom privrednih komora TOBB i drugim udruženjima turskih privrednika, kao i organizovanje čestih susreta predstavnika kompanija dvije države.

„Crna Gora i Turska imaju tradicionalno dobre odnose i uspješnu ekonomsku saradnju, ali svakako ima još dosta prostora za njeno unapređenje“, kazao je Radovanović.

Ambasador Turske u Crnoj Gori Barıs Kalkavan istakao je da je istorijsko zajedništvo naroda Crne Gore i Turske rezultiralo uspostavljanjem izuzetnih političkih odnosa i plodne saradnje u oblasti kulture, ali da to u istoj mjeri ne prate ekonomski odnosi i trgovinska razmjena.

„Crna Gora, zbog strateškog položaja i potencijala, naročito u oblasti turizma, predstavlja za nas most ka Zapadnoj Evropi i to privlači investitore“, rekao je Kalkavan.

Kako je naveo, u prvom kvartalu ove godine Crna Gora je jedna od najbrže rastućih ekonomija i svaki posao koji se realizuje usmjeren je na cijeli region.

„Ako govorimo o trgovini, zahvaljujući potpisanim sporazumima, preko ove zemlje možete dopreti do 850 miliona ljudi. Proces pristupanja Evropskoj uniji je takođe veoma važan za turske privrednike i potrebno je iskoristiti aktuelne prilike za investiranje“, poručio je Kalkavan.

On je istakao da je cilj da robna razmjena ove godine dosegne 250 miliona, kao i da u Crnoj Gori bude više turskih malih i srednjih preduzeća, čemu može doprinijeti formiranje industrijskih zona, što je tema za razgovar sa predstavnicima države.

Meliha Aslankan i Tolga Kayasu iz Asocijacije Turskih investitora u Crnoj Gori (KTID). su predstavili to udruženje, koje od 2018 godine doprinosi razvoju ekonomske saradnje dvije države kroz blisko partnerstvo sa crnogorskim strukovnim udruženjima, NVO, lokalnim samoupravama.

Turskim kompanijama su posebno ukazali na prednosti Crne Gore kao članice NATO i kandidata za članstvo u EU.

Ekonomski savjetnik u Ambasadi Turske Erdal Karaömeroğlu istakao je da je između dvije države uspostavljena potrebna infrastruktura za razvoj ekonomske saradnje, preko potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini, bezviznom režimu i socijalnom osiguranju.

On smatra da posebno treba iskoristiti mogućnosti koje daje nedavna revizija trgovinskog sporazuma i povećati robnu razmjenu prehrambenih proizvoda.

Ekonomske potencijale dvije države prezentovali su Aleksandra Božović iz Agencije za investicije Crne Gore i Kadir Dağdeviren, EEN savjetnik, KOSGEB.

Forum je okončan bilateralnim razgovorima predstavnika kompanija dvije države o mogućnostima uspostavljanja saradnje na realizaciji konkretnih poslova.

