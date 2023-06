Razmjenom iskustava do bolje saradnje

Podgorica, Nica, (MINA-BUSINESS) – Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Ismet Latić i načelnik Direkcije za pomorsku privredu Dino Tutundžić, prisustvovali su u Nici na radionici na temu uloge međunarodnog suda za pravo mora u rješavanju sporova koji se odnose na pravo mora.

Oni su na radionici boravili na poziv Međunarodnog suda za pravo mora.

“Pored predstavnika Crne Gore, radionici su prisustvovali predstavnici Maroka, Alžira, Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Slovenije, Malte, Italije, Francuske, kao i Evropske unije (EU)”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Učešće na radionici, Latić je iskoristio i za nekoliko bilateralnih sastanaka, između ostalih i sa predsjednikom Međunarodnog suda za pravo mora, Albertom Hoffmannom, kome je prenio pozdrave potpredsjednika Vlade i resornog ministra, Ervina Ibrahimovića, i pozvao ga da, sa svojim timom, posjeti Crnu Goru i resorno Ministarstvo, kako bi crnogorskoj pomorskoj administraciji na kvalitetan način približio nadležnost, postupanje i način odlučivanja Međunarodnog suda za pravo mora, kao najznačajnije institucije u oblasti primjene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS