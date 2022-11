Razgovarali o modelima uspostavljanja saradnje sa američkim privrednicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je američkim privrednicima, u sklopu trgovinske misije Sjedinjenih Američkih Država (SAD), predstavila svoje razvojne planove, a razgovarali su i o modelima uspostavljanja saradnje, koja bi uključivala mogućnost investiranja američkih kompanija u Crnu Goru.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, zajedno s Ministarstvom trgovine SAD, domaćin je američke trgovinske misije informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) i čiste tehnologije u Crnoj Gori u četvrtak i danas. Misiju predvodi zamjenik pomoćnika ministra trgovine SAD za Evropu i Evroaziju, David De Falco.

Elektroprivredu su, na današnjem sastanku najvećih crnogorskih privrednih subjekata sa predstavnicima renomiranih američkih kompanija, predstavljali predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović, izvršni direktor Nikola Rovčanin, izvršni rukovodilac FC Proizvodnja, Bojan Đordan i izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije, Ivan Mrvaljević.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz EPCG, bilo riječi o modelima uspostavljanja saradnje, koja bi uključivala kako mogućnost da američke kompanije investiraju u Crnu Goru, tako i priliku da crnogorske kompanije, usvajajući know-how, razvijaju svoj potencijal.

„EPCG je predstavila svoje razvojne planove, s posebnim osvrtom na projekat Solari 3000+ i 500+, naglašavajući da je time pokrenut veliki investicioni ciklus, čime je otvorena mogućnost za saradnju sa američkim kompanijama na polju obnovljivih izvora energije, naročito u oblasti solarne energetike“, navodi se u saopštenju.

Trgovinska misija ICT i čiste tehnologije je prva trgovinska misija američke vlade u regionu u posljednjih 20 godina i prva u Crnoj Gori. Misija je fokusirana na dva strateški važna sektora za Crnu Goru, IKT i čiste tehnologije, a delegaciju čine predstavnici 22 američke kompanije.

„Ova trgovinska misija, koja je direktan rezultat američko-crnogorskog ekonomskog dijaloga, pokrenutog u septembru prošle godine, poslužiće kao ključni korak u daljem razvoju bilateralne trgovine i ekonomske saradnje dvije zemlje“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS