Ratković: Problemi sa trajektom mogu ugroziti sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nesposobnost i loše pripremljene odluke kada je u pitanju trajektna linija Kamenari – Lepetane, gdje samo u najavi imamo rješenje, mogu ugroziti nastupajuću turističku sezonu, saopštio je dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, Rade Ratković.

On je Pobjedi kazao da se ponavlja greška kao sa Montenegro Airlinesom (MA) kada je, kao i sada, politička odluka bila iznad ekonomije.

“Izgubili smo avio-linije, sada ćemo da pravimo gužve na koridoru koji nas je povezivao sa Evropom. Populistička odluka sadašnje vlade u tehničkom mandatu da brzo, bez valjanih analiza, prekine ugovor sa kompanijom Pomorski saobraćaj je, kao što se i očekivalo, dovela do problema u odvijanju saobraćaja kako na moru, tako i na kopnu. Građani su nezadovoljni, a smatram da se ovaj problem neće brzo riješiti i da ćemo imati nezadovoljne turiste koji nam se naredne godine neće vraćati”, smatra Ratković.

On je ocijenio da to nije uslovljeno nikakvom pravom ekonomijom, nego predizbornom kampanjom, da se bolje animiraju birači, i smatra da je to jako neodgovorno prema ekonomiji Crne Gore.

“Mi svi znamo da je to jedan međunarodni koridor koji prolazi kroz Crnu Goru i kojim se povezujemo sa Evropom preko Hrvatske i Slovenije, koje su članice Evropske unije, i dalje na istok prema Bliskom istoku. To je jako neodgovoran čin. Ekonomija je žrtvovana političkim efektima. Nespremno se ušlo u promjenu i podržavljenje, a kao gradimo sistem otvorene tržišne privrede”, rekao je Ratković.

Prema njegovim riječima, ako se željela promjena, moglo se ići na pravilan način, a to je da se pripremi ekonomski i pravno smisleno rješenje sa održivom dinamikom realizacije, “a ne da se voluntaristički odluči pa onda, navrat-nanos, sakupljamo otpad po obali, odnosno trajekte koje niko ne koristi i da državnim firmama dajemo da to rješavaju uoči sezone”.

“To je žrtva ekonomije i turističkog ugleda Crne Gore, zarad dnevne politike”, poručio je Ratković.

Problemi koje sad imamo sa trajektom, prema njegovim riječima, i te kako će uticati na predstojeću turističku sezonu i biće negodovanja.

“Turisti koji ove godine dođu i zateknu saobraćajne gužve na ovom putnom pravcu, sigurno neće doći naredne godine. Mi smo i prije ovoga imali saobraćajnih problema, preopterećenost puteva kroz Crnu Goru, ali je trajekt sa šest linija dobro funkcionisao pa tu nije bio usko grlo”, saopštio je Ratković dodajući da ukoliko se saobraćaj preusmjeri rivom, onda će tu tek biti velike gužve.

Ukidanje nacionalne kompanije MA takođe smatra političkom odlukom, koja je napravila veliku štetu našem turizmu.

“Opet je bila slična mjera. Prizemljili su avione MA, a imali smo oko 50 otvorenih destinacija odakle su naši avioni dovodili goste. Umjesto da se ide na reorganizaciju i sanaciju nacionalne avio-kompanije, da imamo više aviona da slete i da bude više destinacija sa kojih dovodimo goste, mi ukidamo MA. Apsurd”, kazao je Ratković.

I dalje, kako ističe, nemamo ozbiljnu turističku strategiju, niti povratak na organizovno tržište.

Ratković je podsjetio na posljednje dvije godine koje su izgubljene za crnogorski turizam.

“Naročito je izgubljeno u smislu organizovanog turističkog prometa. Hrvatska je to obnovila 2021. godine, a prošla godina je tu bila jako dobra. I druge zemlje Mediterana su radile na tome i značajno napredovale, a naša zemlja se zadovoljava regionom. Evo sad smo imali sajam u Berlinu i čujem jednu bizarnu vijest da je naša Nacionalna turistička organizacija otišla tamo i sklopila dva ugovora o saradnji sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Da li se zbog toga ide u Berlin, a tu smo jedni pored drugih”, zaključio je Ratković.

