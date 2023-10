Raste interesovanje za učešće u akciji Stop inflaciji 100+

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje kompanija za učešće u akciji Stop inflaciji 100+ svakodnevno raste, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

“Nakon uspješnog starta nove akcije Stop inflaciji 100 +, koju je Ministarstvo pokrenulo u saradnji sa predstavnicima trgovačkih lanaca, maloprodajnim i veleprodajnim trgovinama, distributerima, kao i drugim zainteresovanim subjektima u cilju zaštite životnog standarda građana i smanjenja inflacije, svakodnevno se nastavlja interesovanje novih kompanija za učešće u tom projektu”, naveli su iz Ministarstva.

Akciji su se, kako su dodali, pridružile firme Martex, Stella marketi Budva, Shamade Co. Podgorica, TehnoPlus i Bla-Bla prodavnice, koje će građanima po sniženim cijenama ponuditi više artikala u svojim maloprodajnim objektima širom Crne Gore.

Akcija Stop inflaciji 100+ počela je u ponedjeljak i trajaće do kraja godine.

Građane očekuje sniženje cijena preko 100 artikala.

To je nastavak akcije Stop inflaciji, koja je trajala od kraja marta do kraja juna ove godine.

Na linku https://www.gov.me/vlada-crne-gore/akcija-stop-inflaciji, koji je objavilo Ministasrtvo, mogu se naći svi podaci o akciji koji će se blagovremeno ažurirati.

