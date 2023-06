Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedinične vrijednosti izvoza robe u periodu od januara do decembra prošle godine bilježe rast od 32,6 odsto u odnosu na 2021, pokazuju podaci Monstata.

“Jedinične vrijednosti uvoza robe u periodu od januara do decembra prošle godine bilježe rast od 19,6 odsto u odnosu na isti period 2021”, navodi se u saopštenju.

U periodu od januara do decembra prošle godine, posmatrano prema poglavljima carinske tarife, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza robe od 77,6 odsto zabilježen je kod poglavlja mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenozne materije, mineralni voskovi.

“Na strani uvoza robe najveći rast od 56,1 odsto takođe je zabilježen kod istog poglavlja”, dodaje se u saopštenju.

