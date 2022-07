Rast indeksa i pad prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast oba indeksa i pad prometa obiježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je kineskoj Exim banci uplaćena treća rata kredita za prioritetnu dionicu auto-puta, u iznosu od 40,62 miliona USD.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je ojačao na 818,35 poena, a MONEX neznatno na 11.197,54 boda.

Promet, realizovan kroz 15 transakcija, oslabio je na sedmičnom nivou 10,4 odsto na 13,34 hiljade EUR. Najveći udio u prometu imale su akcije Elektroprivrede (EPCG), koje su na kraju sedmice koštale 3,51 EUR.

Trgovano je i akcijama Hotelske grupe Budvanska rivijera, Jugopetrola i Sveti Stefan hotela, koje su sedmicu završile na sedam EUR, odnosno 10,8 EUR i 3,7 EUR. Akcije Solane “Bajo Sekulić” u petak su koštale 1,1 EUR, Port of Adrie deset centi, a Crnogorskog elektrodistributivnog sistema 87,1 cent.

Promet akcijama fondova iznosio je 1,28 hiljada EUR, a trgovano je jedino dionicama Trenda, čija je vrijednost u petak iznosila 5,3 centa.

Ministarstvo finansija je u srijedu uplatilo Exim banci treću ratu kredita za prioritetnu dionicu auto-puta, u iznosu od 40,62 miliona USD, od čega se na glavnicu odnosi 32,41 milion, a na kamatu 8,21 milion USD.

Ta rada je u eurima iznosila 31,27 miliona, što predstavlja uštedu od 8,56 miliona EUR zbog hedžing aranžmana koji je zaključila Crna Gora.

Prva rata glavnice plaćena je 21. jula prošle godine u iznosu od 29,21 milion USD, dok je kamata iznosila 8,12 miliona USD. Druga rata plaćena je 21. januara u iznosu od 30,47 miliona USD za glavnicu, a 8,2 miliona USD za kamatu.

Posljednja rata dospijeva na naplatu 21. januara 2035. godine.

Sedmicu je obilježila odluka Vlade da pokrene skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije kompanije Montenegro Works (MW), osnovane prije godinu sa ciljem da savjetuje i nadzire ostala državna preduzeća.

Predlog odluke o dobrovoljnoj likvidaciji MW usvojen je u petak, a ministar finansija Aleksandar Damjanović objasnio je da je preduzeće prihodno neodrživo, jer su mu troškovi za godinu iznosili 200 hiljada EUR.

“Društvo, čiji je osnivački kapital 490 hiljada EUR, isključivo i ekskluzivno se finansira iz osnivačkog kapitala, a izostale su najave da će biti velikih donacija i projekata koji će pomoći funkcionisanju društva”, rekao je Damjanović na sjednici Vlade.

On smatra da je pozitivna namjera da se napravi krovno holding preduzeće koje bi gazdovalo ostalim državnim kompanijama, loše realizovana i nezakonito spakovana, te da je za te potrebe bilo neophodno izmijeniti više zakonskih akata.

“To pitanje se nije razriješilo i preduzeće faktički godinu posluje nezakonito, što je doprinijelo tome da ono ne uspostavi kredibilitet kada je riječ o nadzoru nad poslovanjem drugih firmi. Što bi rekao jedan od profesora na fakultetu – Premnogo para za čitanje već javno dostupnih revizorskih izvještaja i njihovo slaganje”, kazao je Damjanović.

On očekuje da će se realizacijom odluke sačuvati makar 200 hiljada EUR od osnivačkog kapitala koji još nije potrošen isključivo na bruto zarade i troškove.

Predstavnici MW su saopštili da su iznenađeni odlukom Vlade i da je smatraju štetnom i ishitrenom.

Oni su naveli da ih posebno čudi to što je odluka donesena u trenutku kada su predstavili rezultate analiza poslovanja osam kompanija u državnom vlasništvu, a koje su pokazale da je stanje u većini katastrofalno.

„Stičemo utisak da se ovom odlukom želi spriječiti predstavljanje rezultata analiza stanja u ostalim državnim preduzećima koje smo najavili za kraj septembra“, rekli su iz MW-a.

EPCG je ove sedmice pozvala zainteresovane da do 1. avgusta dostave ponude na poziv za prodaju deset odsto akcija kompanije u blok transakciji.

U javnom pozivu koji je objavljen na sajtu elektroenergetske kompanije objašnjeno je da EPCG planira da proda 11,8 miliona sopstvenih akcija po minimalnoj cijeni od 8,63 EUR za jednu.

Pravo učešća imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta od najmanje hiljadu megavata ili sa osnovnim kapitalom od minimum 500 miliona EUR. Ponude mogu dostaviti i investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u poslednje tri godine, kapital od najmanje milijardu EUR i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona u posljednjih pet godina.

